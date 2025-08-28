Körforgalom épül: ideiglenes úton halad már a forgalom az új lakóparknál - fotók, videó

Mosonmagyaróvár önkormányzata tájékoztatta a lakosságot, hogy augusztus 28-tól az 1401. számú főút (Halászi út) forgalmát a körforgalom építés miatt az ideiglenesen kialakított útra terelik át. A kerékpárosok a kialakított ideiglenes út mellett kijelölt kerékpársávon tudnak az építés ideje alatt közlekedni. Az Erzsébet királyné út Halászi út felőli végét lezárják. A menetrendszerinti autóbuszok augusztus 28-tól terelőúton közlekednek. A kivitelezési munkálatok várható befejezési határideje október 31. A kivitelező kéri a közlekedők türelmét, valamint felhívja az autósok és a kerékpárosok figyelmét az óvatos közlekedésre.

A körforgalom építése idején ideiglenes úton halad a forgalom

Fotó: Mészely Réka

A körforgalom építője nem a város, hanem az ingatlanberuházó

Amint arról korábban beszámoltunk, augusztus közepén új körforgalom kiépítését kezdték a Halászi út és az Erzsébet királyné utca kereszteződésében. A körforgalom költségeit az új lakópark ingatlanberuházója állja, egyébként 130 millió forintba kerül. Szabó Miklós polgármester tájékoztatása szerint a körfogalom azért is vált szükségessé, mert az egyre fejlődő Duna lakóparknál mind több volt a torlódás és a baleset.



Balázs Endre alpolgármester szerint ez egy régóta várt beruházás: olyan csomópontot érint, mely nem volt biztonságos, általa csökken vagy megszűnik a balesetek száma, és nő az áteresztő képessége.