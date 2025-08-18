Új körforgalom épül a Halászi út és az Erzsébet királyné utca kereszteződésében – mutatjuk mely csomópontokban lesz még átalakítás

Mosonmagyaróvár legjobban fejlődő városrésze új körforgalmat kap. Ezt Szabó Miklós polgármester és Balázs Endre alpolgármester hétfőn jelentette be. A tervek szerint októberben szolgálja majd a közlekedők biztonságát az új mosonmagyaróvári körforgalom, mely nem önkormányzati, hanem az ingatlanberuházói pénzből készül el.

Körforgalom a Halászi úton: Mosonmagyaróvár legjobban fejlődő városrésze új csomópontot kap, jelentette be Szabó Miklós és Balázs Endre

Fotó: Kerekes István

Körforgalom a Halászi úton

Az utak, a forgalom növekedésével, Mosonmagyaróváron is egyre járhatatlanabbak. A csomópontok átalakítása sokat segíthet a közlekedőknek. Most egy újabb körforgalom kiépítéséről tartottak sajtótájékoztatót, munkaterület átadással egybekötve.

– Örömteli hír, hogy az új városrészben megfelelő közlekedési kapcsolat épül – hangsúlyozta Szabó Miklós, kiemelve, hogy a fejlesztés nem a város, hanem az ingatlanberuházó költségén épül mintegy 130 millió forintból.

A városvezető kitért arra is, hogy a beruházás azért is csúszott, mert rendezetlenek voltak a tulajdonviszonyok. A körfogalom azért is vált szükségessé, mert az egyre fejlődő Duna lakóparknál mind több volt a torlódás és a baleset.

Elkerülő út is épül

Fontos tudnivaló, hogy a hétfői munkaterület átadást követően elsőként az elkerülő út előkészítése történik meg és a közművek kiváltása. Szabó Miklós arról is beszámolt, hogy elkerülő út építése nélkül háromszor annyi időbe telt volna az építkezés.

Balázs Endre alpolgármester szerint ez egy régóta várt beruházás: olyan csomópontot érint, mely nem volt biztonságos, általa csökken vagy megszűnik a balesetek száma, és nő az áteresztő képessége.

A városvezetők kiemelték: várhatóan szeptember elejére épül meg az elkerülő út, és ekkortól lesz érvényes az új forgalmi rend. Az iskolakezdés miatt is fokozott óvatosságot, ugyanakkor a közlekedők türelmét kérik.

Új csomópontberuházások a jövőben

A Kisalföld érdeklődött a további csomópontokról is.