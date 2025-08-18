1 órája
Új körforgalom épül a Halászi út és az Erzsébet királyné utca kereszteződésében – mutatjuk mely csomópontokban lesz még átalakítás
Új körforgalom kiépítését kezdték meg hétfőn a Halászi út és az Erzsébet királyné utca kereszteződésében. A körforgalom költségeit az új lakópark ingatlanberuházója állja. Szabó Miklós polgármester tájékoztatása szerint az új csomópont októbertől könnyíti meg a közlekedést.
Mosonmagyaróvár legjobban fejlődő városrésze új körforgalmat kap. Ezt Szabó Miklós polgármester és Balázs Endre alpolgármester hétfőn jelentette be. A tervek szerint októberben szolgálja majd a közlekedők biztonságát az új mosonmagyaróvári körforgalom, mely nem önkormányzati, hanem az ingatlanberuházói pénzből készül el.
Körforgalom a Halászi úton
Az utak, a forgalom növekedésével, Mosonmagyaróváron is egyre járhatatlanabbak. A csomópontok átalakítása sokat segíthet a közlekedőknek. Most egy újabb körforgalom kiépítéséről tartottak sajtótájékoztatót, munkaterület átadással egybekötve.
– Örömteli hír, hogy az új városrészben megfelelő közlekedési kapcsolat épül – hangsúlyozta Szabó Miklós, kiemelve, hogy a fejlesztés nem a város, hanem az ingatlanberuházó költségén épül mintegy 130 millió forintból.
A városvezető kitért arra is, hogy a beruházás azért is csúszott, mert rendezetlenek voltak a tulajdonviszonyok. A körfogalom azért is vált szükségessé, mert az egyre fejlődő Duna lakóparknál mind több volt a torlódás és a baleset.
Elkerülő út is épül
Fontos tudnivaló, hogy a hétfői munkaterület átadást követően elsőként az elkerülő út előkészítése történik meg és a közművek kiváltása. Szabó Miklós arról is beszámolt, hogy elkerülő út építése nélkül háromszor annyi időbe telt volna az építkezés.
Balázs Endre alpolgármester szerint ez egy régóta várt beruházás: olyan csomópontot érint, mely nem volt biztonságos, általa csökken vagy megszűnik a balesetek száma, és nő az áteresztő képessége.
A városvezetők kiemelték: várhatóan szeptember elejére épül meg az elkerülő út, és ekkortól lesz érvényes az új forgalmi rend. Az iskolakezdés miatt is fokozott óvatosságot, ugyanakkor a közlekedők türelmét kérik.
Új csomópontberuházások a jövőben
A Kisalföld érdeklődött a további csomópontokról is.
- A Kapucinus utcai körforgalomra pályázati forrást nyert a város: az előkészítő munkák, közbeszerzés után várhatóan jövő évben épülhet meg az új csomópont.
- A Deák térre szintén nyertek pályázatot: a Magyar Közúttal közösen építi azt meg az önkormányzat, a tervek szerint szintén jövő évben.
- Városi forrásból lámpás csomópont lesz a bíróságnál.
- Csomópont átalakítás várható a Terv és a Gorkij utcák kereszteződésénél is.