augusztus 8., péntek

László névnap

27°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

1 órája

Gyászol Korda György, elhunyt a felesége

Címkék#Korda György#Kovács Ibolya#Balázs Klári#feleség

A házasságukat nem érvényteleníttették, ezért papíron több mint 20 évig tartott. Korda György felesége 91 éves korában halt meg.

Kisalföld.hu

Korda György és Kovács Iby 20 évig voltak házasok, de csak papíron – írja a vaol.hu.

Korda György felesége 91 éves korában halt meg.
Korda György felesége 91 éves korában halt meg. Forrás: vaol.hu

Korda György és felesége

Kovács Ibolya híres operett színésznő volt. 1934-ben született Mezőkovácsházán, a magyar operett egyik kiemelkedő primadonnája volt, akit pályafutása nagy része a Fővárosi Operettszínházhoz kötött.Vendégként játszott a Petőfi Színházban és a szolnoki Szigligeti Színházban. Rendszeresen fellépett a Turay Ida Színházban is. Kovács Iby, 91 éves korában halt meg.

További részletek Balázs Klárival való nehezített esküvőjéről a vaol.hu oldalon.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu