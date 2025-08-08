Gyász
2 órája
Gyászol Korda György, elhunyt a felesége
A házasságukat nem érvényteleníttették, ezért papíron több mint 20 évig tartott. Korda György felesége 91 éves korában halt meg.
Korda György és Kovács Iby 20 évig voltak házasok, de csak papíron – írja a vaol.hu.
Korda György és felesége
Kovács Ibolya híres operett színésznő volt. 1934-ben született Mezőkovácsházán, a magyar operett egyik kiemelkedő primadonnája volt, akit pályafutása nagy része a Fővárosi Operettszínházhoz kötött.Vendégként játszott a Petőfi Színházban és a szolnoki Szigligeti Színházban. Rendszeresen fellépett a Turay Ida Színházban is. Kovács Iby, 91 éves korában halt meg.
