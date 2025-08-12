Negyvennégy éve nyitott meg ez a győri étterem

A vendéglátó vállalatnak 1981-ben a Győrben, Sopronban és Mosonmagyaróváron 120 étterme, vendéglője, presszója és cukrászdája működött, ahol mintegy 1300-an dolgoztak – írja a regigyor.hu, a Korall ételbárról szóló cikkében.

Korall ételbár a győri Herman Ottó utcában.

Fotó: Picasa

A Korall ételbár hiánypótló volt Adyvárosban

Természetesen lapunk, a Kisalföld másnap, 1981. augusztus 13-án beszámolt a Korall ételbár nagy pillanatáról. Ételbár nyílt Adyvárosban című írásában ez szerepelt: "Vendéglátóipari szempontból Győr legellátatlanabb területe Adyváros. Ezért nyitotta meg tegnap a Herman Ottó utcában a vásárcsarnok mellett Korall nevű ételbárját a Győr-Sopron megyei Vendéglátó Vállalat. A városi tanáccsal közös beruházásban épült 280 négyzetméter alap területű, hangulatos boxokkal kialakított mini étteremben egyszerre nyolcvan személyt tudnak kiszolgálni, a teraszon pedig negyven vendég foglalhat helyet. Az ételbárt a ma hazánkban kapható legkorszerűbb Modul konyhai berendezésekkel és gépekkel szerelték fel. Az étlap hetente változik, jelenleg négyféle leves, ugyanannyi saláta és 15 féle firissensült szerepel rajta."

A környék akkor beruházásairól – benne az ételbár megnyitásáról – a közelmúltban megjelent cikkünkben emlékezünk meg.