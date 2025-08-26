Díjazták a községért dolgozó polgárokat Kónyban

Régi hagyomány Kónyban, hogy a község falunapján kitüntetést vehetnek át azok a polgárok, akik hosszú időn át szolgálják a települést.

A helyi képviselő-testület idén a Kóny Községért Díjat adományozta Tuba Csilla Ilona részére több évtizedes, kiemelkedő óvodapedagógusi és óvodavezetői munkájáért.

Az idei Kóny Községért Díjasok Aller Imre polgármesterrel, Szalánczy Zsolt alpolgármesterrel és Vörösné Hajzer Marietta jegyzővel.

Ugyancsak a Kóny Községért Díj kitüntetésben részesült Rasztovich András József több évtizedes, kiemelkedő közösségi és a község sportéletében végzett tevékenységéért.

Horváth Imre a falu önkéntes tűzoltó-egyesületében végzett kiemelkedő vezetői munkájával, a közösség érdekében tett fáradozásaival érdemelte ki a díjat. Az elismeréseket a falunapon Aller Imre polgármester és Szalánczy Zsolt alpolgármester adták át az ünnepelteknek.