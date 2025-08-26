augusztus 26., kedd

Izsó névnap

27°
+27
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A közösségért dolgoznak

1 órája

Díjazták a községért dolgozó polgárokat Kónyban

Címkék#Aller Imre#Szalánczy Zsolt#Kóny Községért Díj#Rasztovich András József#Tuba Csilla Ilona#falunap#kitüntetés

A Kóny Községért Díj kitüntetést vehették át azok a helyi polgárok, akik sokat tettek a közösségért. A Kóny Község Díjat a falunapon adták át.

Kisalföld.hu

Régi hagyomány Kónyban, hogy a község falunapján kitüntetést vehetnek át azok a polgárok, akik hosszú időn át szolgálják a települést. 
A helyi képviselő-testület idén a Kóny Községért Díjat adományozta Tuba Csilla Ilona részére több évtizedes, kiemelkedő óvodapedagógusi és óvodavezetői munkájáért. 

Az idei Kóny Községért Díjasok Aller Imre polgármesterrel, Szalánczy Zsolt alpolgármesterrel és Vörösné Hajzer Marietta jegyzővel.

Ugyancsak a Kóny Községért Díj kitüntetésben részesült Rasztovich András József több évtizedes, kiemelkedő közösségi és a község sportéletében végzett tevékenységéért. 
Horváth Imre a falu önkéntes tűzoltó-egyesületében végzett kiemelkedő vezetői munkájával, a közösség érdekében tett fáradozásaival érdemelte ki a díjat. Az elismeréseket a falunapon Aller Imre polgármester és Szalánczy Zsolt alpolgármester adták át az ünnepelteknek. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu