1 órája
Díjazták a községért dolgozó polgárokat Kónyban
A Kóny Községért Díj kitüntetést vehették át azok a helyi polgárok, akik sokat tettek a közösségért. A Kóny Község Díjat a falunapon adták át.
Régi hagyomány Kónyban, hogy a község falunapján kitüntetést vehetnek át azok a polgárok, akik hosszú időn át szolgálják a települést.
A helyi képviselő-testület idén a Kóny Községért Díjat adományozta Tuba Csilla Ilona részére több évtizedes, kiemelkedő óvodapedagógusi és óvodavezetői munkájáért.
Ugyancsak a Kóny Községért Díj kitüntetésben részesült Rasztovich András József több évtizedes, kiemelkedő közösségi és a község sportéletében végzett tevékenységéért.
Horváth Imre a falu önkéntes tűzoltó-egyesületében végzett kiemelkedő vezetői munkájával, a közösség érdekében tett fáradozásaival érdemelte ki a díjat. Az elismeréseket a falunapon Aller Imre polgármester és Szalánczy Zsolt alpolgármester adták át az ünnepelteknek.