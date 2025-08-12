Ennyi kollégiumi hely jut Győrben a középiskolásoknak

A diákok valószínűleg még nem szívesen gondolnak rá, de egyre közelebb lopózik az iskola kezdés dátuma. A középiskolások közül sokan nem Győrben laknak, számukra nagy segítséget jelent a kollégium. De vajon van elég hely minden diáknak?

A Győri Tankerület intézményeinek kollégiumai közül a Kossuth Zsuzsanna Kollégium rendelkezik a legtöbb férőhellyel.

Fotó: Csapó Balázs

Sokaknak segítség a kollégium

A felsőoktatási felvételi apropóján néhány hete, azt néztük meg, hogy a Győrbe, illetve Mosonmagyaróvárra érkező egyetemisták milyen esélyekkel indulnak a kollégiumi férőhelyekért. Mint kiderült, több száz ágy van, de még így is jelentős a túljelentkezés.

A 2025/26-os tanév közeledtével pedig arra is rákérdeztünk, mi a helyzet a megyeszékhely középiskolai kollégiumaival. A városban számos, országos rangsorokban is kiváló helyezést elérő gimnázium található, a szakképző intézményekben pedig olyan szakmákat kínálnak, mint például a pénzügyi-számviteli ügyintéző, gépjármű-mechatronikus, dekoratőr és az automatikai technikus.

Több képzés a környező vármegyékben nem érhető el középiskolai oktatás keretében, így az sem ritka, hogy a fiatalok távoli településekről érkeznek.

A fárasztó, sőt, esetenként megoldhatatlan ingázás helyett pedig egy-egy kollégiumban töltik a tanítási napokat. A kihasználtság magas, de jut hely minden jelentkezőnek.

Fotó: Csapó Balázs

Több mint 1300 hely a középiskolásoknak

A Győri Tankerületi Központhoz összesen 7 kollégium tartozik, amelyek összesen 691 férőhellyel várják a tanulókat. Ezen belül a legtöbbel, az önálló kollégiumként működő győri Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium rendelkezik.

A intézmények kihasználtsága eltérő, a gimnáziumok mellett működő kollégiumok átlagosan 90%-os telítettséggel működnek – írták meg kérdésünkre.

A jelentkezéssel kapcsolatban hozzátették, a tanulók az iskola útján vagy közvetlenül is kérhetik felvételüket a kollégiumba, amelyről az igazgatók döntenek. Azon tanulók, akik a nappali rendszerű iskolai oktatást ingyenesen veszik igénybe, ők a tankerületi központok által fenntartott kollégiumokban térítésmentesen vehetik igénybe a kollégiumi ellátást is

A Győri Szakképzési Centrum 3 intézményének van győri kollégiuma, amelyekben összesen 620 fő elhelyezésére van lehetőség. Ezek a

Győri SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégium (fiúkollégium): 100 fő

Győri SZC Kossuth Lajos Technikum és Kollégium (külön fiú- és lánykollégium): 280 fő

Győri SZC Lukács Sándor Járműipari és Gépészeti Technikum és Kollégium (fiúkollégium): 240 fő

A Győri Szakképzési Centrum tanulói részére biztosított az elhelyezés.