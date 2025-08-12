12 órája
Ennyi kollégiumi hely jut Győrben a középiskolásoknak
A tankerület és a szakképzési centrum fenntartásában is több száz helyre jelentkezhetnek a Győrtől távolabb élő diákok. Ilyen most a kollégiumi helyzet a vármegyeszékhelyen.
A diákok valószínűleg még nem szívesen gondolnak rá, de egyre közelebb lopózik az iskola kezdés dátuma. A középiskolások közül sokan nem Győrben laknak, számukra nagy segítséget jelent a kollégium. De vajon van elég hely minden diáknak?
Sokaknak segítség a kollégium
A felsőoktatási felvételi apropóján néhány hete, azt néztük meg, hogy a Győrbe, illetve Mosonmagyaróvárra érkező egyetemisták milyen esélyekkel indulnak a kollégiumi férőhelyekért. Mint kiderült, több száz ágy van, de még így is jelentős a túljelentkezés.
A 2025/26-os tanév közeledtével pedig arra is rákérdeztünk, mi a helyzet a megyeszékhely középiskolai kollégiumaival. A városban számos, országos rangsorokban is kiváló helyezést elérő gimnázium található, a szakképző intézményekben pedig olyan szakmákat kínálnak, mint például a pénzügyi-számviteli ügyintéző, gépjármű-mechatronikus, dekoratőr és az automatikai technikus.
Több képzés a környező vármegyékben nem érhető el középiskolai oktatás keretében, így az sem ritka, hogy a fiatalok távoli településekről érkeznek.
A fárasztó, sőt, esetenként megoldhatatlan ingázás helyett pedig egy-egy kollégiumban töltik a tanítási napokat. A kihasználtság magas, de jut hely minden jelentkezőnek.
Több mint 1300 hely a középiskolásoknak
A Győri Tankerületi Központhoz összesen 7 kollégium tartozik, amelyek összesen 691 férőhellyel várják a tanulókat. Ezen belül a legtöbbel, az önálló kollégiumként működő győri Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium rendelkezik.
A intézmények kihasználtsága eltérő, a gimnáziumok mellett működő kollégiumok átlagosan 90%-os telítettséggel működnek – írták meg kérdésünkre.
A jelentkezéssel kapcsolatban hozzátették, a tanulók az iskola útján vagy közvetlenül is kérhetik felvételüket a kollégiumba, amelyről az igazgatók döntenek. Azon tanulók, akik a nappali rendszerű iskolai oktatást ingyenesen veszik igénybe, ők a tankerületi központok által fenntartott kollégiumokban térítésmentesen vehetik igénybe a kollégiumi ellátást is
A Győri Szakképzési Centrum 3 intézményének van győri kollégiuma, amelyekben összesen 620 fő elhelyezésére van lehetőség. Ezek a
- Győri SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégium (fiúkollégium): 100 fő
- Győri SZC Kossuth Lajos Technikum és Kollégium (külön fiú- és lánykollégium): 280 fő
- Győri SZC Lukács Sándor Járműipari és Gépészeti Technikum és Kollégium (fiúkollégium): 240 fő
A Győri Szakképzési Centrum tanulói részére biztosított az elhelyezés.