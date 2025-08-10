Koktélötletek a meleg nyári napokra Guiness-rekorder mixertől

A Strandok Éjszakája Mosonmagyaróváron idén különösen pezsgő hangulatban telt, hiszen a vendégek között ott volt Lajsz András, a legendás Guinness-rekorder mixer, aki több évtizedes pályafutása alatt világszerte ismertté vált látványos koktélkeverő tudományával és lehengerlő stílusával. Már az első pillanatban magával ragadta a közönséget: mosolygott, viccelődött, és minden mozdulata arról árulkodott, hogy a pult mögött érzi magát igazán otthon.

Koktélok Lajsz Andrástól: a Strandok Éjszakáján sokan megkóstolhatták.

Fotó: Kerekes István

Koktélötletek a mestertől

A termálfürdő esti fényei, a víz tükrén csillogó reflektorok és a változatos zene tökéletes háttérként szolgáltak a különleges show-hoz. Lajsz András nem csupán italokat készített – igazi élményt adott. A poharak között szinte táncolt, a színes alapanyagokat magasból öntötte, látványos díszítésekkel koronázta meg a művét.

A legjobb rész azonban az volt, amikor hozzánk fordult, és néhány tuti receptet is megosztott, mintegy személyes ajándékként. Megmutatta, hogyan lehet egyszerű alapanyagokból frissítő, mégis különleges italokat készíteni, amelyek „hideg nyári estéken simogatják a lelket”.

Az este végére nemcsak új ízeket kóstolhattunk, hanem magunkkal vihettük a hangulatot is: a könnyed beszélgetéseket és azt az élményt, hogy egy igazi mester tanított minket a koktélkészítés művészetére. Mosonmagyaróvár ezen a nyári éjszakán nemcsak a strandolásról szólt, hanem arról is, hogy a jó társaság, a zene és egy jól megkevert koktél igazi ünneppé tud varázsolni egy estét.

Pina Colada recept

Hozzávalók (1 adaghoz):

5 cl fehér (vagy barna) rum

15 cl ananász-kókusz üdítő

jégkocka

eper vagy grenadine szirup

díszítéshez: ananászszelet, koktélcseresznye

Elkészítés:

Egy turmixgépbe vagy shakerbe tedd bele a rumot, az ananász-kókusz üdítőt. Adj hozzá egy marék zúzott jeget. Turmixold vagy rázd össze alaposan, amíg krémes állagú lesz.

Öntsd magas, hűtött pohárba. Csurgass bele grenadine szirupot. Díszítsd ananászszelettel és koktélcseresznyével.

Tipp: Ha alkoholmentesen szeretnéd, egyszerűen hagyd ki a rumot – így egy édes, nyári, trópusi shake-et kapsz.