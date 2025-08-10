Tegnap, 6:30
Koktélötletek a meleg nyári napokra Guiness-rekorder mixertől
A Strandok Éjszakája keretében Mosonmagyaróváron Lajsz András, a legendás Guinness-rekorder mixer keverte a koktélokat. Érdeklődésünkre adott néhány koktél ötletet a meleg nyári napokra.
A Strandok Éjszakája Mosonmagyaróváron idén különösen pezsgő hangulatban telt, hiszen a vendégek között ott volt Lajsz András, a legendás Guinness-rekorder mixer, aki több évtizedes pályafutása alatt világszerte ismertté vált látványos koktélkeverő tudományával és lehengerlő stílusával. Már az első pillanatban magával ragadta a közönséget: mosolygott, viccelődött, és minden mozdulata arról árulkodott, hogy a pult mögött érzi magát igazán otthon.
Koktélötletek a mestertől
A termálfürdő esti fényei, a víz tükrén csillogó reflektorok és a változatos zene tökéletes háttérként szolgáltak a különleges show-hoz. Lajsz András nem csupán italokat készített – igazi élményt adott. A poharak között szinte táncolt, a színes alapanyagokat magasból öntötte, látványos díszítésekkel koronázta meg a művét.
A legjobb rész azonban az volt, amikor hozzánk fordult, és néhány tuti receptet is megosztott, mintegy személyes ajándékként. Megmutatta, hogyan lehet egyszerű alapanyagokból frissítő, mégis különleges italokat készíteni, amelyek „hideg nyári estéken simogatják a lelket”.
Az este végére nemcsak új ízeket kóstolhattunk, hanem magunkkal vihettük a hangulatot is: a könnyed beszélgetéseket és azt az élményt, hogy egy igazi mester tanított minket a koktélkészítés művészetére. Mosonmagyaróvár ezen a nyári éjszakán nemcsak a strandolásról szólt, hanem arról is, hogy a jó társaság, a zene és egy jól megkevert koktél igazi ünneppé tud varázsolni egy estét.
Pina Colada recept
Hozzávalók (1 adaghoz):
5 cl fehér (vagy barna) rum
15 cl ananász-kókusz üdítő
jégkocka
eper vagy grenadine szirup
díszítéshez: ananászszelet, koktélcseresznye
Elkészítés:
Egy turmixgépbe vagy shakerbe tedd bele a rumot, az ananász-kókusz üdítőt. Adj hozzá egy marék zúzott jeget. Turmixold vagy rázd össze alaposan, amíg krémes állagú lesz.
Öntsd magas, hűtött pohárba. Csurgass bele grenadine szirupot. Díszítsd ananászszelettel és koktélcseresznyével.
Tipp: Ha alkoholmentesen szeretnéd, egyszerűen hagyd ki a rumot – így egy édes, nyári, trópusi shake-et kapsz.
Pink Cadillac koktél – Elvis Presley kedvence
Hozzávalók (1 adaghoz):
4 cl tequila (legjobb egy jó minőségű blanco)
2 cl narancslikőr (Triple Sec vagy Cointreau)
6 cl áfonyalé (vagy cranberry juice)
3 cl lime- vagy citromlé (frissen facsart)
jégkocka
díszítéshez: limekarika vagy narancshéj-csavar
Elkészítés:
Egy shakerbe tedd bele a tequilát, a narancslikőrt, az áfonyalevet és a limelevet.
Adj hozzá jó sok jeget, majd erőteljesen rázd kb. 10-15 másodpercig.
Szűrd ki hűtött koktélos vagy martinis pohárba.
Díszítsd limekarikával vagy narancshéj-spirállal.