1 órája
Kopaszék ismét finomakat főztek a Kodomo javára - XXL képgaléria
A Kodomo Sportklub családi napot szervezett szombaton a Biczónál. A Kodomo mellé állt immár sokadszorra a Kopasz és Bandája, finom ételekkel várva az érdeklődőket.
A mosonmagyaróvári Kodomo Sportklub tagjai és szülői közössége igazi összetartó csapat, amit már többször bizonyítottak. Szombaton ismét jótékonysági programot szerveztek, melyen Schwendtner Ákos egyesületi elnök tájékoztatása szerint a szervezet működésére gyűjtöttek.
A Kodomoért főztek
– A Kodomo javára immár sokadszorra főzünk, advent mellett nyáron is: töltött káposztával készültünk szívvel, lélekkel, de szilvás és barackos gombócot is lehetett kóstolni – számoltak be a Kopasz és Bandája főzőcsapat tagjai.
Munkájukat a szülők segítették. Közben a sportklub három korcsoportban ügyességi versenyeket szervezett a gyermekeknek.
Kopaszék ismét finomakat főztek a Kodomo javáraFotók: Kerekes István