Jótékonyság

1 órája

Kopaszék ismét finomakat főztek a Kodomo javára - XXL képgaléria

A Kodomo Sportklub családi napot szervezett szombaton a Biczónál. A Kodomo mellé állt immár sokadszorra a Kopasz és Bandája, finom ételekkel várva az érdeklődőket.

Mészely Réka

A mosonmagyaróvári Kodomo Sportklub tagjai és szülői közössége igazi összetartó csapat, amit már többször bizonyítottak. Szombaton ismét jótékonysági programot szerveztek, melyen Schwendtner Ákos egyesületi elnök tájékoztatása szerint a szervezet működésére gyűjtöttek.

Kodomo Sportklub családi nap mosonmagyaróvár
Kodomo Sportklub: családi napot szerveztek szombaton a Biczónál. Töltött káposztával, szilvás és barackos gombóccal is készültek.
Fotó: Kerekes István

A Kodomoért főztek

– A Kodomo javára immár sokadszorra főzünk, advent mellett nyáron is: töltött káposztával készültünk szívvel, lélekkel, de szilvás és barackos gombócot is lehetett kóstolni – számoltak be a Kopasz és Bandája főzőcsapat tagjai. 

Munkájukat a szülők segítették. Közben a sportklub három korcsoportban ügyességi versenyeket szervezett a gyermekeknek. 

Nézze meg képgalériánkat: 

Kopaszék ismét finomakat főztek a Kodomo javára

Fotók: Kerekes István

 

