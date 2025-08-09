Kopaszék ismét finomakat főztek a Kodomo javára - XXL képgaléria

A mosonmagyaróvári Kodomo Sportklub tagjai és szülői közössége igazi összetartó csapat, amit már többször bizonyítottak. Szombaton ismét jótékonysági programot szerveztek, melyen Schwendtner Ákos egyesületi elnök tájékoztatása szerint a szervezet működésére gyűjtöttek.

Kodomo Sportklub: családi napot szerveztek szombaton a Biczónál. Töltött káposztával, szilvás és barackos gombóccal is készültek.

Fotó: Kerekes István

A Kodomoért főztek

– A Kodomo javára immár sokadszorra főzünk, advent mellett nyáron is: töltött káposztával készültünk szívvel, lélekkel, de szilvás és barackos gombócot is lehetett kóstolni – számoltak be a Kopasz és Bandája főzőcsapat tagjai.

Munkájukat a szülők segítették. Közben a sportklub három korcsoportban ügyességi versenyeket szervezett a gyermekeknek.

