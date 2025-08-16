3 órája
Mi kerül 99 millióba egy fehértói ingatlanon? Fotókon mutatjuk
Eladó egy falusi kisbirtok, a területén kétszáz éves házzal, saját erővel, tóval, gyümölcsössel. Nem olcsó a kisbirtok, hiszen 99 millió forintért árulják. Megmutatjuk, mi kerül ennyibe Fehértón.
Igazi gyöngyszemet, a nyugalom szigetét, egy kisbirtokot hirdet tulajdonosa az ingatlanbazar.hu oldalon. Egy fehértói kisbirtokot, amihez jár egy saját erdő, gyümölcsös, tó, de van az ingatlanon istálló, angol bokszokkal és egy kétszáz éves ház is. 99 millió forint az ára, döntések el önök, megéri-e az árát. "Egy igazi ritkaság az ingatlan piacon"-hívják fel rá a figyelmet.
Falusi kisbirtok eladó
A birtok alacsony fenntartású, berendezett, csendes utcában található. Jól felszerelt, jó közlekedés, külön fürdő és wc, terasz, kerti grillezőhely, udvari gépjárműbeálló lehetőség, garázs kialakítására is van lehetőség, zöld övezet, fúrt kút, melléképület, istálló saját tároló, kandalló, hidrofor, kerti tó, napelem. Győrtől mindössze 20 percre.
A ház két részből áll, az egyik 1820-ban épült, a hozzáépítés pedig 2022-ben. Az eredeti rész tömésfallal készült, egy nagy alapterületű hálószobát, egy hangulatos konyhát és étkezőt, egy fürdőszobát és egy külön WC-t foglal magába. Ez a rész többször is felújításra került, de mindvégig igyekeztek megőrizni eredeti stílusát és hangulatát. Ennek köszönhetően a ház nádteteje két éve került felújításra, a konyhában pedig egy gyönyörű cserépkályha szolgáltatja a meleget és a kellemes hangulatot.
Saját csillagvizsgálóval árulják a ménfőcsanaki luxusházat - fotók
Az új rész 2022-ben épült, már tégla falazattal. A phorotherm téglák bontott tömör nagyméretű téglákkal lettek kívülről felfalazva. Ez nagyon hangulatos, kiváló hőszigetelő és nem kell foglalkozni a vakolat javításával. A szigetelés és a tartósság miatt modern műanyag nyílászárók kerültek beépítésre. Ebben egy lakás méretű nappali és két tároló kapott helyet. A kilátás a kerti tóra és az egész birtokra, istállóra.
Az új rész zárt padlása külső lépcsőn megközelíthető, tárolásra kiválóan alkalmas. Ügyelve az eredeti hangulat megőrzésére, ebben a gyönyörű látszó gerendás házban a berendezés jelentős részét az ár tartalmazza. A telken egy hat angol bokszos, tizenkét állásos istálló került kialakításra, melyhez külön WC, illetve fürdőszobává alakítható helyiség is készült, továbbá több tároló helyiség.
A nagy kertben ( 3.377 négyzetméter) található még kerti tó, grillező, egy kis saját erdő, gyümölcsfák és szőlős is. Az öntözésről hidroforos fúrt kút segít gondoskodni. A terület közvetlen szomszédja a Fertő-Hanság Nemzeti Park. A lótartáshoz, állattartáshoz akár további legelők és kaszálók is bérelhetők.
Az áram ellátásról napelemek (6,2 kW), a fűtésről pedig fatüzelés és elektromos fűtőpanelek gondoskodnak. A vastag tömésfalak (helyenként 1,5 méter) pedig a legkellemesebb klímát biztosítják télen, nyáron.
A közvetlen szomszédban található, jelenleg szántónak használt belterület (5000 négyzetméter) is megvásárolható.
További fotók itt tekinthetők meg.