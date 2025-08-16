Mi kerül 99 millióba egy fehértói ingatlanon? Fotókon mutatjuk

Igazi gyöngyszemet, a nyugalom szigetét, egy kisbirtokot hirdet tulajdonosa az ingatlanbazar.hu oldalon. Egy fehértói kisbirtokot, amihez jár egy saját erdő, gyümölcsös, tó, de van az ingatlanon istálló, angol bokszokkal és egy kétszáz éves ház is. 99 millió forint az ára, döntések el önök, megéri-e az árát. "Egy igazi ritkaság az ingatlan piacon"-hívják fel rá a figyelmet.

Hangulatos, természetközeli kisbirtok eladó. A fehértói ingatlanhoz erdő és tó is van.

Fotó: ingatlanbazar.hu

Falusi kisbirtok eladó

A birtok alacsony fenntartású, berendezett, csendes utcában található. Jól felszerelt, jó közlekedés, külön fürdő és wc, terasz, kerti grillezőhely, udvari gépjárműbeálló lehetőség, garázs kialakítására is van lehetőség, zöld övezet, fúrt kút, melléképület, istálló saját tároló, kandalló, hidrofor, kerti tó, napelem. Győrtől mindössze 20 percre.

A ház két részből áll, az egyik 1820-ban épült, a hozzáépítés pedig 2022-ben. Az eredeti rész tömésfallal készült, egy nagy alapterületű hálószobát, egy hangulatos konyhát és étkezőt, egy fürdőszobát és egy külön WC-t foglal magába. Ez a rész többször is felújításra került, de mindvégig igyekeztek megőrizni eredeti stílusát és hangulatát. Ennek köszönhetően a ház nádteteje két éve került felújításra, a konyhában pedig egy gyönyörű cserépkályha szolgáltatja a meleget és a kellemes hangulatot.