Szórakozás

49 perce

Kis Grófo pörgette fel a hangulatot Győr-Moson-Sopron roma találkozóján - sok-sok fotó

Címkék#Kis Grófó#énekes#roma#Mosonmagyaróvár#sztárvendég

Kis Grófo volt az első sztárvendég a vármegyei roma találkozón.

Kisalföld.hu

A vármegyei roma találkozó helyszíne volt a mosonmagyaróvári Biczó pénteken délután. A köszöntőket követően Kis Grófo szórakoztatta a közönséget.

Kis Grófo fergeteges koncertet adott a vármegyei roma találkozón.
Kis Grófo fergeteges koncertet adott a vármegyei roma találkozón. Fotó: Kerekes István

Kis Grófo melegítette be a színpadot

"Azért jöttem, hogy megnézzem, milyen a nézésük, meg a járásuk" – utalt a népszerű roma énekes az egyik legismertebb dalára. 

A délután folyamán fellépett még a Rom Pod Rom Táncegyüttes, Érdi Lajos és zenekara, a Khamaro Budapest Band és Leila.

Tekintse meg a rendezvényről készült galériánkat is:

Kis Grófo pörgette fel a hangulatot Győr-Moson-Sopron roma találkozóján - sok-sok fotó

Fotók: Kerekes István

 

