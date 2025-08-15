Szórakozás
49 perce
Kis Grófo pörgette fel a hangulatot Győr-Moson-Sopron roma találkozóján - sok-sok fotó
Kis Grófo volt az első sztárvendég a vármegyei roma találkozón.
A vármegyei roma találkozó helyszíne volt a mosonmagyaróvári Biczó pénteken délután. A köszöntőket követően Kis Grófo szórakoztatta a közönséget.
Kis Grófo melegítette be a színpadot
"Azért jöttem, hogy megnézzem, milyen a nézésük, meg a járásuk" – utalt a népszerű roma énekes az egyik legismertebb dalára.
A délután folyamán fellépett még a Rom Pod Rom Táncegyüttes, Érdi Lajos és zenekara, a Khamaro Budapest Band és Leila.
Tekintse meg a rendezvényről készült galériánkat is:
Kis Grófo pörgette fel a hangulatot Győr-Moson-Sopron roma találkozóján - sok-sok fotóFotók: Kerekes István
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre