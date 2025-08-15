Kis Grófo pörgette fel a hangulatot Győr-Moson-Sopron roma találkozóján - sok-sok fotó

A vármegyei roma találkozó helyszíne volt a mosonmagyaróvári Biczó pénteken délután. A köszöntőket követően Kis Grófo szórakoztatta a közönséget.

Kis Grófo fergeteges koncertet adott a vármegyei roma találkozón. Fotó: Kerekes István

Kis Grófo melegítette be a színpadot

"Azért jöttem, hogy megnézzem, milyen a nézésük, meg a járásuk" – utalt a népszerű roma énekes az egyik legismertebb dalára.

A délután folyamán fellépett még a Rom Pod Rom Táncegyüttes, Érdi Lajos és zenekara, a Khamaro Budapest Band és Leila.