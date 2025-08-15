augusztus 15., péntek

Bűnmegelőzési akció

6 órája

Kibervédelem az Árkádban - Robotot kérdezhettek a látogatók - fotók

Címkék#győri#rendőrség#internetes#kibernyomozó#Árkádban#robot

Kiberbiztonság és a Mesterséges Intelligencia testközelből - interaktív délutánt tartott pénteken a rendőrség a győri Árkádban, ahol még egy robotot is lehetett kérdezni.

Kisalföld.hu

Ez az esemény elsősorban azért jött létre, hogy az online csalások ellen felvegyük a harcot, valamint növeljük az emberek biztonságérzetét az online, internetes világban. Ez a tanácsadás, egy fontos összefogás eredménye. Az emberek a mindennapokban is megtapasztalhatják, hogy a digitális tér folyamatosan változik, ugyanígy a csalók módszerei is folyamatosan változnak.

Robotot kérdezhettek az Árkádba látogatók. Kibervédelmi akciót hirdetett a rendőrség.

A Győr-Moson-Sopron vármegyei Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya mellett a programon részt vettek még a kibernyomozók, valamint a bankbiztonság és az Állami Áldozatsegítő Központ szakemberei.

Ezeken kívül érdekességként, hogy ne csak az emberekkel lehessen beszélgetni, a mesterséges intelligenciát is segítségül hívtuk. A különleges robot minden feltett kérdésre megfelelő választ adott a kibervédelem témakörében. Remélik, hogy mindenki megfelelő tapasztalattal és tudással tér haza, amely segít abban, hogy ne essenek áldozatául az online csalásoknak.

Robot az Árkádban - Rendőrség kibervédelmi akciója

Fotók: Molcsányi Máté

 

