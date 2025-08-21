35 perce
Kiállítás: Agyagba formázva, szálakba szőve - Képgaléria
Ahol a kézművesség két időtlen ága, a textil és a kerámia találkozik egy közös kiállításon. Az Agyagba formázva, szálakba szőve című kiállítás megnyitóján jártunk.
Kiállítás a Fehér Ló Közösségi Házban
Az Agyagba formázva, szálakba szőve című kiállításra érkező látogatókat Csonkáné Sörös Katalin, a Fehér Ló Közösségi Ház intézményvezetője köszöntötte vendéglátóként. A kiállítást Csapó Frigyesné népi iparművész nyitotta meg, közreműködik Takács András akusztikus gitáron.
Kiállítás: Agyagba formázva, szálakba szőveFotók: Kerekes István
A textil és kerámia találkozása ihlette tárlaton Bernáth Judit – textil, Vincze Kornélia Andrea – kerámia, a Fonal Art Alkotó Kör: Braunitzer Gabriella, Bródy Judit, Edelmayer Alexandra, Egri Jelena, Kovácsné Gaál Katalin, Litresits Edina, Májlingerné Ádám Eszter, Mihályi Lajosné, Nagy Sándorné, Venesz Béláné, Vincze Kornélia Andrea mutatkozik be.
Az alkotásokban a forma, az anyag és a hagyomány elevenedik meg – mindaz, amit a kéz hoz létre, s a lélek ruház fel jelentéssel.
A kiállítás szeptember 10-ig tekinthető meg.