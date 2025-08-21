Kiállítás: Agyagba formázva, szálakba szőve - Képgaléria

A textil és kerámia találkozása ihlette tárlaton Bernáth Judit – textil, Vincze Kornélia Andrea – kerámia, a Fonal Art Alkotó Kör: Braunitzer Gabriella, Bródy Judit, Edelmayer Alexandra, Egri Jelena, Kovácsné Gaál Katalin, Litresits Edina, Májlingerné Ádám Eszter, Mihályi Lajosné, Nagy Sándorné, Venesz Béláné, Vincze Kornélia Andrea mutatkozik be.

Az alkotásokban a forma, az anyag és a hagyomány elevenedik meg – mindaz, amit a kéz hoz létre, s a lélek ruház fel jelentéssel.

A kiállítás szeptember 10-ig tekinthető meg.