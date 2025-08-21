augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

23°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Művészet

1 órája

Kiállítás: Agyagba formázva, szálakba szőve - Képgaléria

Címkék#Agyagba formázva , szálakba szőve#ló közösségi#textil

Ahol a kézművesség két időtlen ága, a textil és a kerámia találkozik egy közös kiállításon. Az Agyagba formázva, szálakba szőve című kiállítás megnyitóján jártunk.

Mészely Réka

Agyagba formázva, szálakba szőve címmel textil- és kerámiakiállítás nyílt a Fehér Ló Közösségi Házban.  

kiállítás
Kiállítás: ahol a kézművesség két időtlen ága, a textil és a kerámia találkozik.
Fotó: Kerekes István

Kiállítás a Fehér Ló Közösségi Házban

Az Agyagba formázva, szálakba szőve című kiállításra érkező látogatókat Csonkáné Sörös Katalin, a Fehér Ló Közösségi Ház intézményvezetője köszöntötte vendéglátóként. A kiállítást Csapó Frigyesné népi iparművész nyitotta meg, közreműködik Takács András akusztikus gitáron.

Nézze meg képgalériánkat:

Kiállítás: Agyagba formázva, szálakba szőve

Fotók: Kerekes István

A textil és kerámia találkozása ihlette tárlaton Bernáth Judit – textil, Vincze Kornélia Andrea – kerámia, a Fonal Art Alkotó Kör: Braunitzer Gabriella, Bródy Judit, Edelmayer Alexandra, Egri Jelena, Kovácsné Gaál Katalin, Litresits Edina, Májlingerné Ádám Eszter, Mihályi Lajosné, Nagy Sándorné, Venesz Béláné, Vincze Kornélia Andrea mutatkozik be. 

Az alkotásokban a forma, az anyag és a hagyomány elevenedik meg – mindaz, amit a kéz hoz létre, s a lélek ruház fel jelentéssel.

A kiállítás szeptember 10-ig tekinthető meg. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu