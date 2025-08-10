augusztus 11., hétfő

Klónozott webáruház

Tegnap, 11:34

Kétszer is ellopták a kártyájáról az összes pénzét

Címkék#tranzakció#áldozat#adathalászat#internetes csalások#webáruház#bank

Kibertámadás áldozata lett egymás után kétszer is egy vásárló. Klónozott webáruházon keresztül ellopták a pénzét és hozzájutottak a bankszámlájához.

Kisalföld.hu

Egyre szaporodnak az internetes csalások áldozatai Magyarországon is. Legutóbb Ági, egy dunaújvárosi nő került bajba: klónozott webáruház használatán keresztül kétszer is leemelték az összes pénzét a bankkártyájáról. Egy megszokott webáruházból rendelt – legalábbis azt hitte. Az első gyanús jel az volt, hogy nem kapott visszaigazoló e-mailt a vásárlás után. Miközben az online banki felületén próbálta ellenőrizni a tranzakciót, észrevette: eltűnt az összes pénze a kártyáról.

Forrás: Pheelings media

A bank nem segített

Azonnal hívta a bank 24 órás ügyfélszolgálatát – zaklatott, ideges volt. Az ügyintéző szinte a szájába adta a válaszokat, amit Ági utólag végzetes hibának tart. 

Pár nap múlva ugyanis a bank írásban közölte vele, hogy elutasítják a reklamációját, mivel szerintük ő volt a felelőtlen, ő járt el gondatlanul, így nem jár kártérítés. 

A régi kártyáját letiltották, újat kapott, de mélyen megrendült a bankba vetett bizalma. Levelet is írt nekik, amiben tisztességtelennek és igazságtalannak nevezte az eljárást, és új vizsgálatot kért. 

Újabb támadás, itt már nem csak a bankkártyáról van szó

Sokan azt gondolnák, hogy innentől már csak a tanulság következik. Sajnos nem. A helyzet tovább romlott. Ági az új kártyájával próbálta befizetni a gépjárműadót, amikor újabb SMS-eket kapott: ismeretlenek ismét tranzakciókat próbálnak végrehajtani a kártyájával. Ekkor vált világossá számára, hogy a probléma sokkal súlyosabb, mint gondolta – nemcsak egyszeri visszaélésről van szó. 

Klónozott webáruház áll a háttérben

Ági bepánikolt. IT- és szoftverbiztonsági szakembereket keresett meg, a rendőrséghez fordult, és ismét panaszt tett a bankjánál. Felhívta azt a webáruházat is, ahonnan a rendelést indította. Akkor derült ki, hogy nem az eredeti oldalon vásárolt, hanem egy klónozott, megtévesztő másolaton, amely szinte teljesen megegyezett az eredetivel. A webáruház üzemeltetője megerősítette, hogy néhány hónapja ők is észlelték a problémát: azóta rendőrségi nyomozás zajlik.

 Azt is hozzátette, hogy a hamis oldalak gyakran nem „.hu”, hanem például „.nu” végződésűek, amit könnyen figyelmen kívül hagy egy rutinos vásárló is. 

A webáruház eközben ellehetetlenült – a hackerek végzetes károkat okoznak nekik.

Káosz a pénzügyekben

A bank nemrég jelezte, hogy a második alkalommal eltűnt összeget visszautalták. Az első ügy viszont továbbra is „vizsgálat alatt” van. Ági számlája eközben zárolásra került – nem tudja, mikor férhet hozzá újra a pénzéhez, és hogy a visszautalt összeg ténylegesen ott van-e már. Ráadásul felmerül egy aggasztó kérdés: ha az új kártyával is visszaéltek, lehet, hogy a számlaszámhoz is hozzáfértek a bűnözők? Ez már messze túlmutat egy egyszerű kártyaadat-lopáson. 

Nagy eséllyel a számláját is célba vették, és valamilyen formában hozzáférhettek a teljes banki profiljához vagy legalábbis kritikus részeihez.

Tanulság és figyelmeztetés

Ági története korántsem egyedi. A kiberbűnözők ma már kifinomult módszerekkel dolgoznak: webáruház-klónozással, adathalászattal, és célzott pszichológiai manipulációval (social engineering). A pénzintézetek  pedig gyakran elutasítóak, az eljárások lassúak, és a fogyasztó teljesen magára marad - írta a duol.hu.

Mit tehetünk, hogy elkerüljük ezt?

Ide kattintva láthatja társoldalunk teljes cikkét, amelyben tippekkel és jó tanácsokkal is ellátják olvasóikat, hogy velük ne fordulhasson elő az, ami Ágival.

 

 

