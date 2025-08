Ennyi pénzt fizetett vissza Győr-Moson-Sopron megyében a MÁV a késésekért

A győri Csupor Attila három gyermek édesapja. Mint elmondta nekünk a késési biztosítás kapcsán, tapasztalata szerint rendszeresen késnek a győri vasútállomásra érkező vonatok.

A késési biztosítást június 1-jétől vezette be a vasúttársaság.

Fotó: Molcsányi Máté

Késési biztosítás: késések és pontos visszatérítés

– Főleg a budapesti és a celldömölki vonalon általánosak a 15–20 perces késések. Sok kollégám jár be Győrbe vonattal dolgozni, nekik is hasonló élményekben van részük. Családunkkal a legnagyobb késése eddig másfél órás volt, amikor a Budapestre menő S10-es járatot számunkra ismeretlen ok miatt félreállították, és a vágányokon álldogáltunk – számolt be róla lapunknak.

Keller Ilona olvasónknak ugyanakkor jó tapasztalata van a késési biztosításról. Országbérlettel utazik általában Győrből Budapestre. A vonatok nem késnek sokat, igaz, keveset rendszeresen. Eddig egyszer kellett többet várakoznia, amikor leszakadt a felsővezeték a vonalon a nagy vihar miatt, akkor rövid időn belül visszautalt neki a MÁV a számlájára 600 forintot.

A járatok három százaléka után kellett fizetni

Lázár János építési és közlekedési miniszter január elején jelentette be a MÁV 10 pontos vállalását a közösségi közlekedés színvonalának javítására. Az első pont ebből késési biztosítás, amelyet végül június elsejétől vezettek be. Eszerint ha a vonat vagy helyközi busz 20 percnél többet késik, a jegyár fele visszajár.