Folytatják a munkát

1 órája

Több helyen is aszfaltozni kellett a pannonhalmi kerékpárutat - fotók

Címkék#Győr#Nyúl#pannonhalma kerékpárút#Kara Ákos

Javításokat végeztek a Győr-Pannonhalma kerékpárúton. A felújításoknak köszönhetően biztonságosabb lesz a kerékpárút. A munkálatokat tovább folytatják.

Barki Andrea

 2021-ben adtunk arról hírt arról, hogy elkészült Győr és Pannonhalma között a kerékpárút. Összesen 18,4 kilométer hosszú kerékpárút épült, amelyből 12,3 kilométer teljesen új építésű szakasz, további 6,1 kilométeren pedig a meglévő mezőgazdasági, önkormányzati, valamint gyalog- és kerékpárutakat újították fel, szélesítették ki, illetve közlekedést segítő burkolati jeleket festettek fel. A fejlesztésnek köszönhetően a Győrtől délre eső települések könnyebben megközelíthetőbbé váltak, és a kerékpárral közlekedő turisták számára is biztonságosan és a korábbinál komfortosabban érhető el a pannonhalmi világörökség. A Győr-Nyúl-Écs-Pannonhalma kerékpárút a Modern Városok Program támogatásával valósult meg a térség országgyűlési képviselője, Kara Ákos szorgalmazása nyomán. Teltek az évek, és ismét munkások kezdtek el dolgozni az úton.

kerékpárút
Az elkészült Győr-Pannonhalma kerékpárutat rögtön használatba vették a bicajosok.
Fotó: archív/kisalfold.hu

Beszélgettek a kerékpárút problémáiról

Kara Ákos országgyűlési képviselő a kerékpárút elkészülte után is figyelemmel kísérte annak sorsát. Időről időre kerékpáros fogadóórát tartott, így 2024. márciusában Győrben, a Toscana Cukrászda udvarán is. 

– Az ott résztvevő mintegy 55-60 kerékpáros több javaslatot is megfogalmazott, többek között a Győr- Pannonhalma kerékpárúttal kapcsolatban. Ezeket a véleményeket, javaslatokat továbbítottam akkor az illetékes minisztérium felé. A legnagyobb problémát az út mentén az akácfák okozták. Több helyen felgyűrődéseket, az út egyenetlenségét okozták, ami nyilván balesetveszélyes volt így – mondta el kérdésünkre Kara Ákos.

A minisztérium a képviselőnek megküldött válaszában megerősítette, hogy a Győr és Nyúl közötti szakaszon található burkolatdeformációk összefüggésbe hozhatók az út melletti elvadult akácossal. A minisztérium ugyanakkor azt is jelezte, hogy az akácos kivágása, a tuskók eltávolítása az időjárás függvényében, 2024. októberében kezdődik meg. A területrendezést követően kerül sor a kerékpárút burkolatának helyreállítására és az egyéb befejező munkák elvégzésére idén kerülhet sor.

Kara Ákos a kerékpárút felújításának egyik helyszínén. 
Fotó: Krizsán Csaba

Így is történt. Az elmúlt napokban több, hosszabb-rövidebb szakaszon került sor a garanciális útburkolat javításra. Kara Ákos kérdésére a minisztérium tájékoztatta a képviselőt, hogy a Győr-Pannonhalma kerékpárutat érintő javítási munkák kapcsán a problémákat okozó elsődleges növény és gyökérirtást már korábban elvégezték, most a kerékpárutat kivitelező vállalkozó a sérült aszfalt marását és ezzel együtt az új aszfalt terítését végezte el. Ez a munkafolyamat már lezárult. Ezután még a burkolati jelek felfestésére kerül sor.

Javítják a pannonhalmi kerékpárutat

Fotók: Krizsán Csaba

A tájékoztatás szerint  megkezdődik és őszre elkészül a további szükséges növényirtás és vegyszerezés, valamint a függőleges gyökérterelő lemezek elhelyezése a szegélyek mentén. A helyreállítási munkák keretében jövő tavasszal kerül majd sor a tájbaillő cserjék, illetve növényzet kiültetésére, pótlására.

 

