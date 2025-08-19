57 perce
Kenyérben az élet: Így készülnek a Búzakék Pékség kovászos termékei
Augusztus 20-a az államalapítás és Szent István király ünnepe, melyhez szorosan kapcsolódik az új kenyér. A hagyomány szerint ezen a napon sütötték az új búzából készült kenyeret, és az aratás végét jelképezte. Az ünnephez kapcsolódóan belestünk a győri Búzakék Pékségbe, ahol valódi kovásszal és kézzel készül a kenyér és minden más finomság is.
Ugyan szeptemberig letette a péklapátot a Búzakék Pékség Győrben, a szabadságuk előtt belestünk hozzájuk az utolsó munkanapokon. - 2021 júliusában nyitottunk, hosszú út vezetett ideáig, ugyanis előtte 10 évig dolgoztunk a Pannonhalmi Főapátság Viator Éttermében. A járványhelyzet megváltoztatta a vendéglátóhelyek, köztük a pannonhalmi étterem életét is. Egy meghívás alkalmával láttunk bele a kovászolás és a pékműhely működésébe, ahol elsőre érdekesnek találtam hogyan és miként készül a kenyér. Amikor megkóstoltam, nagyon finomnak is találtam. Mivel akkor még ezeket a kovászos termékeket nem lehetett boltban kapni, elkezdtünk otthon sütni a családnak, majd barátoknak. Szép lassan úgy kinőttük otthon a konyhát, hogy arra adtuk a fejünket, saját, családi pékséget nyitunk Győrben - emlékezett vissza kezdetekre Takács Gábor pék, tulajdonos.
Kovásszal készül minden
A vendéglátósból lett pék szerint kalandos és nehéz volt a Búzakék Pékség indulása, nem gondolták, hogy egy hobbiból vállalkozást csinálni ennyi kihívással jár. - Vannak fotóink a nyitás napján készített termékekről és azokról, amiket most készítünk. Ég és föld a kettő. Elsősorban kovászos kenyereket kezdtünk el sütni, három-négyféle került a polcra, valamint egy kifli és egy briós - mondta. Gábor elárulta, hogy néha reggelente megszámolja hányféle terméket sütnek, ami mára már közel 40 péksütemény és sós finomság. - Mi a leveles tésztát is kovásszal készítjük, amelyet a szakmában hibrid technológiának hívnak. Többnyire édes termékekhez való madre kovász van benne kevés élesztővel, hogy beilleszthető legyen a pékség életébe - mutatta meg a műhelyben.
Mindennapi kenyerünk - Belestünk a Búzakék Pékség műhelyébeFotók: Molcsányi Máté
Takács Gábor kiemelte: A siker abban rejlik, hogy az emberek egyre jobban keresik a tiszta élelmiszert, amely nem tartalmaz semmiféle adalékanyagot és ami jó a szervezetnek. Még akkor is, ha a kenyérben van glutén, viszont megfelelően elkészítve, hosszú érleléssel, sokkal könnyebben emészthető. Sokan egyre tudatosabban próbálnak étkezni, azoknak kiválóak a kovásszal készült kenyerek.
A jó kenyér titka
-Az alapkovászunkat, mi magunk készítettük az első otthonsütés alkalmával, majd amikor folyamatosan jártuk különböző pékségekbe stázsolni (ingyen munkával tapasztalatot szerezni - szerk.) hoztunk is magunkkal, így ez egy nagy mix. Arra, hogy egy kovász hány éves, mindig az egyik kedvenc pékemet idézem: "minden kovász annyi idős, amennyi idő az utolsó etetéstől eltelt". Ha egy kovászt máshonnan hozunk, az első etetésnél akklimatizálódik a mi pékségünkre, a bőrünkön található baktériumokra, a mi vizünkre és lisztünkre. Így válik a sajátunkká - hangsúlyozta a tulajdonos.
Takács Gábor szerint a jó kenyér a szemnek is szép, és jó érzés bele harapni, több napig eltartható, valamint tiszta alapanyagokból készült: a liszt, víz, só szent háromságából. A Búzakék Pékségben nem csak ropogós kenyerek és leveles tészták készülnek, hanem saját, házi készítésű szendvicsek is, melyeknek minden alkotóelemét is Gáborék sütik, főzik: pulyka pástétomot, füge chutney-t.
Kenyér Lelke Fesztivál
Takács Gábor 15-20 évvel ezelőtt nem gondolta, hogy egyszer pék lesz belőle, ma már számos díjjal és elismeréssel büszkélkedhet. Sőt augusztus 20-án részt vesznek a szentendrei skanzenben megrendezett Kenyér Lelke Fesztiválon, amelyen újabb finomságaikat mérettetik meg. Termékeik lassan, akár három napon át készülnek, mire az asztalunkra kerülnek.
- Sikerüket mi sem bizonyítja jobban, hogy ha nem adunk le náluk előrendelést, vagy nem a nyitásra érkezünk, pillanatok alatt elfogynak a kovászos különlegességeik.