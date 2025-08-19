Kenyérben az élet: Így készülnek a Búzakék Pékség kovászos termékei

Ugyan szeptemberig letette a péklapátot a Búzakék Pékség Győrben, a szabadságuk előtt belestünk hozzájuk az utolsó munkanapokon. - 2021 júliusában nyitottunk, hosszú út vezetett ideáig, ugyanis előtte 10 évig dolgoztunk a Pannonhalmi Főapátság Viator Éttermében. A járványhelyzet megváltoztatta a vendéglátóhelyek, köztük a pannonhalmi étterem életét is. Egy meghívás alkalmával láttunk bele a kovászolás és a pékműhely működésébe, ahol elsőre érdekesnek találtam hogyan és miként készül a kenyér. Amikor megkóstoltam, nagyon finomnak is találtam. Mivel akkor még ezeket a kovászos termékeket nem lehetett boltban kapni, elkezdtünk otthon sütni a családnak, majd barátoknak. Szép lassan úgy kinőttük otthon a konyhát, hogy arra adtuk a fejünket, saját, családi pékséget nyitunk Győrben - emlékezett vissza kezdetekre Takács Gábor pék, tulajdonos.

Takács Gábor, a győri Búzakék Pékség tulajdonosának élete néhány éve megváltozott. A vendéglátásból a pékvilágba igazolt. Fotó: Molcsányi Máté

Kovásszal készül minden

A vendéglátósból lett pék szerint kalandos és nehéz volt a Búzakék Pékség indulása, nem gondolták, hogy egy hobbiból vállalkozást csinálni ennyi kihívással jár. - Vannak fotóink a nyitás napján készített termékekről és azokról, amiket most készítünk. Ég és föld a kettő. Elsősorban kovászos kenyereket kezdtünk el sütni, három-négyféle került a polcra, valamint egy kifli és egy briós - mondta. Gábor elárulta, hogy néha reggelente megszámolja hányféle terméket sütnek, ami mára már közel 40 péksütemény és sós finomság. - Mi a leveles tésztát is kovásszal készítjük, amelyet a szakmában hibrid technológiának hívnak. Többnyire édes termékekhez való madre kovász van benne kevés élesztővel, hogy beilleszthető legyen a pékség életébe - mutatta meg a műhelyben.