Kémiai szúnyoggyérítés Győrben csütörtökön

Ha az időjárási körülmények engedik, augusztus 14-én, csütörtökön (pótnap augusztus 15-e, péntek) földi kémiai szúnyoggyérítést végeznek Győr területén. A melegködös és ULV technológiával működő berendezések a tervek szerint az esti órákban dolgoznak. A kezelés egy része külterületen történik, de a lakott részeken is találkozhatunk a kijuttatást végző járművel. A kezelés várható kezdete: 20 óra. Augusztus 14-én, csütörtökön a következő területeken várható a melegködös és ULV technológiával működő, földi kémiai gyérítést végző berendezések feltűnése:

Melegködös technológia:

Szabadhegy

Kismegyer

Tatai úti kertek

Banai úti kertek

Sashegy

ULV technológia:

Marcalváros I.

Adyváros