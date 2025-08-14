augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

31°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Irtás

8 órája

Kémiai szúnyoggyérítés Győrben csütörtökön

Címkék#Győr#melegködös#technológia

Kisalföld.hu
Kémiai szúnyoggyérítés Győrben csütörtökön

Ha az időjárási körülmények engedik, augusztus 14-én, csütörtökön (pótnap augusztus 15-e, péntek) földi kémiai szúnyoggyérítést végeznek Győr területén. A melegködös és ULV technológiával működő berendezések a tervek szerint az esti órákban dolgoznak. A kezelés egy része külterületen történik, de a lakott részeken is találkozhatunk a kijuttatást végző járművel. A kezelés várható kezdete: 20 óra. Augusztus 14-én, csütörtökön a következő területeken várható a melegködös és ULV technológiával működő, földi kémiai gyérítést végző berendezések feltűnése:

Melegködös technológia:

Szabadhegy

Kismegyer

Tatai úti kertek

Banai úti kertek

Sashegy

ULV technológia:

Marcalváros I.

Adyváros

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu