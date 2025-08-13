augusztus 13., szerda

Kémiai szúnyoggyérítés Győrben

Kémiai szúnyoggyérítés Győrben

Ha az időjárási körülmények engedik, augusztus 13-án, szerdán (pótnap augusztus 14-e, csütörtök) földi kémiai szúnyoggyérítést végeznek Győr területén. A melegködös technológiával működő berendezés a tervek szerint késő estig dolgozik. A kezelés egy része külterületen történik, de a lakott részeken is találkozhatunk a kijuttatást végző járművel. Kezelés várható kezdete: 20 óra. Augusztus 13-án, szerdán a következő területeken várható a melegködös technológiával működő, földi kémiai gyérítést végző berendezés feltűnése:

Pinnyéd

Püspökerdő (pinnyédi oldal)

Püspökerdő (révfalusi oldal)

Sárás

Nádorvárosi temető

Górédűlő

Rabkert

Nádorváros 821. számú úttól délre eső része

Marcalvárosi kiserdő

Bécsi úti kertek

 

 

 

