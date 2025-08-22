12 perce
Kéményseprés kisokos - Mikor, kivel, mennyiért?
Mennyibe kerül a kéményseprés és milyen gyakran érdemes hívni a szakembereket? Minden amit a kéménytüzek megelőzéséről tudni érdemes.
Az elmúlt hetekben több győri és Győr környéki csoportban lehetett olyan esetekről olvasni, ahol magukat kéményseprőknek kiadó illetők, hívtak fel vagy csöngettek be magán személyekhez. Az ismeretlenek azt állították, hogy a kötelező kéményseprést végzik, és esetenként változó összegű fizetséget jelöltek meg ennek elvégzéséért. Utána jártunk mi az igazság kéményseprés ügyben.
Kéménytüzek Győr-Moson-Sopronban
A Győr-Moson-Moson Sopron vármegyei Katasztrófavédelmi-főigazgatóság tűzoltóit 2024-ben 37-szer, idén eddig 19 esetben, köztük Sopronkövesdre is, riasztották kéménytűz miatt. Szerencsére, mindenhol sikerült időben megfékezni a lángokat, hogy azok nem terjedtek át másra.
–Évente körülbelül 19-20 ezer kéményt tisztítanak meg a kollégák. Egy helyen átlagban 2 kémény van – mondta el dr. Németh Ramóna tűzoltó főhadnagy, szóvivő. – A Mikulás csontvázát szerencsére még nem találták meg a kollégák egy kéményben sem. Elpusztult denevéreket és macskát viszont már találtak, illetve a darazsak szeretnek még a kéményekbe költözni.
Kéményseprés díja
A kémény ellenőrzés rendkívül fontos, érdemes nem az utolsó pillanatra halasztani. Akár már most is lehet hívni a szakembereket, hogy a fűtési szezon kezdetére minden készen álljon. Viszont csalók akadnak szép számmal így érdemes tájékozódni.
A kéményseprés magánszemélyek részére,amennyiben az ingatlanba nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, ingyenes.
Fontos, hogy a társasházakban előre ütemezett, úgynevezett sormunka során a kéményseprő szakemberek elvégzik a szükséges ellenőrzéseket, tisztításokat, azonban a családi házban élőknek maguknak kell gondoskodni az időpontfoglalásról!
Amennyiben az ingatlan gazdálkodó szervezet székhelye is egyben egy kéményseprő-ipari szolgáltatót kell megbízni a feladattal. A vármegyénkben működő szolgáltatók névsora megtalálható a katasztrófa védelem oldalán.
Milyen gyakran sepertessük a kéményt?
- szilárd tüzelőanyaggal és olajjal működő eszközök esetén évente,
- gázüzemű készülékek esetén kétévente érdemes szakembert hívni, hogy elvégezze a szükséges tisztításokat.
A katasztrófavédelem kéményseprő-ipari szerve elérhető az alábbi weboldalon és a 1818-as telefonszámon a 9.1-es menüben.
A szilárd anyagok, vagy olaj égetésekor keletkező korom lerakódik a kémény falára. Az egyre vastagabb koromréteg leszűkíti a kémény belső kerületét, az égéstermék visszaáramolhat a lakásba, sőt a magas hő hatására akár meg is gyulladhat ez a lerakódott koromréteg és rövid időn belül a tűz átterjedhet a ház tetőszerkezetére és egyéb részeire is.
Mi éghet, mi nem?
Fontos tudni, hogy szilárd tüzelésű fűtőberendezésben kizárólag papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen, száraz fahulladék égethető el.
Ne dobjanak a tűzre háztartási hulladékot, műanyagot, nedves fát, hiszen az ilyen anyagok égése során sokkal több korom rakódik le, így a fűtés könnyen életveszélyes állapotot idézhet elő otthonunkban, ugyanakkor jelentősen szennyezi a környezetünket és károsítja egészségünket is.
A kémények tisztíttatása mellett a fűtőeszközök rendszeres karbantartása is elengedhetetlen, hogy biztonságban legyünk. Az elszennyeződött rendszerben lelassul a levegő áramlása, a megfelelő levegő-utánpótlás hiányában az elszívó készülék a lakás légterébe visszaszívhatja a szén-monoxidot, ezért fontos a folyamatos szellőzés biztosítása a nyílt égésterű berendezések (átfolyós vízmelegítő, gáztűzhely) használata esetén.
A nyílt égésterű tüzelőeszközök használata esetén érdemes szén-monoxid-érzékelő eszközt is beszerezni. Minden esetben kövessék a gyártói utasításokat. Megfelelő minőségű, bevizsgált készülékek listája megtalálható a katasztrófavédelem oldalán.
Füstérzékelő: Évente átlagosan hétezer otthon gyullad ki Magyarországon. Több százan szenvednek füstmérgezést, és sajnos tragédiák is bekövetkeznek. A füstérzékelővel rendelkező otthonokban élők azonnal tudomást szereznek a tűzről, amikor azt még meg lehet fékezni, vagy menekülni lehet és hívni a tűzoltókat. A statisztikák azt mutatják, hogy a füstérzékelővel felszerelt otthonokban még komolyabb sérülés sem történik, a készülék tehát életet menthet.
Egyes típusokat a WIFI hálózaton keresztül az okostelefonnal is össze lehet kapcsolni, így azok nemcsak hangosan sípolnak, ha füstöt észlelnek, hanem a telefonra is riasztást küldenek. Így akkor is tudomást szerezhetünk az otthonunkban keletkező tűzről, ha nem tartózkodunk odahaza. Egy füstérzékelő lehet, hogy nem a legkreatívabb karácsonyi ajándék, de praktikus. Ilyen eszközzel idős, egyedül élő hozzátartozóink biztonságáról is gondoskodni tudunk.