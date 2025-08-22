Kéményseprés kisokos - Mikor, kivel, mennyiért?

Az elmúlt hetekben több győri és Győr környéki csoportban lehetett olyan esetekről olvasni, ahol magukat kéményseprőknek kiadó illetők, hívtak fel vagy csöngettek be magán személyekhez. Az ismeretlenek azt állították, hogy a kötelező kéményseprést végzik, és esetenként változó összegű fizetséget jelöltek meg ennek elvégzéséért. Utána jártunk mi az igazság kéményseprés ügyben.

Magánszemélyeknek ingyenes a kéményseprés. Ne dőljünk be a csalóknak, akik megpróbálnak jelentős összegeket kicsalni ezért.

Forrás: Mediaworks Archívum

Kéménytüzek Győr-Moson-Sopronban

A Győr-Moson-Moson Sopron vármegyei Katasztrófavédelmi-főigazgatóság tűzoltóit 2024-ben 37-szer, idén eddig 19 esetben, köztük Sopronkövesdre is, riasztották kéménytűz miatt. Szerencsére, mindenhol sikerült időben megfékezni a lángokat, hogy azok nem terjedtek át másra.

–Évente körülbelül 19-20 ezer kéményt tisztítanak meg a kollégák. Egy helyen átlagban 2 kémény van – mondta el dr. Németh Ramóna tűzoltó főhadnagy, szóvivő. – A Mikulás csontvázát szerencsére még nem találták meg a kollégák egy kéményben sem. Elpusztult denevéreket és macskát viszont már találtak, illetve a darazsak szeretnek még a kéményekbe költözni.

Kéményseprés díja

A kémény ellenőrzés rendkívül fontos, érdemes nem az utolsó pillanatra halasztani. Akár már most is lehet hívni a szakembereket, hogy a fűtési szezon kezdetére minden készen álljon. Viszont csalók akadnak szép számmal így érdemes tájékozódni.

A kéményseprés magánszemélyek részére,amennyiben az ingatlanba nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, ingyenes.

Fontos, hogy a társasházakban előre ütemezett, úgynevezett sormunka során a kéményseprő szakemberek elvégzik a szükséges ellenőrzéseket, tisztításokat, azonban a családi házban élőknek maguknak kell gondoskodni az időpontfoglalásról!

Amennyiben az ingatlan gazdálkodó szervezet székhelye is egyben egy kéményseprő-ipari szolgáltatót kell megbízni a feladattal. A vármegyénkben működő szolgáltatók névsora megtalálható a katasztrófa védelem oldalán.

Érdemes már a nyáron időpontot kérni kéményseprésre, mert ilyenkor a szakemberek még kevésbé leterheltek.

Fotó: Imre György / Forrás: Mediaworks Archívum

Milyen gyakran sepertessük a kéményt?

szilárd tüzelőanyaggal és olajjal működő eszközök esetén évente,

gázüzemű készülékek esetén kétévente érdemes szakembert hívni, hogy elvégezze a szükséges tisztításokat.

A katasztrófavédelem kéményseprő-ipari szerve elérhető az alábbi weboldalon és a 1818-as telefonszámon a 9.1-es menüben.