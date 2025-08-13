Kritikus időszak a győri fővonalon közlekedőknek is: egy hónapra zárják le a Keleti pályaudvart

Folytatódik a Keleti pályaudvar pályahálózatának felújítása, ezért augusztus 25. és szeptember 20. között négy hétre lezárják a központi pályaudvart - ismertette Hegyi Zsolt, a MÁV Zrt. vezérigazgatója szerdán a felújítási munkákról, az ezzel járó változásokról tartott sajtótájékoztatón, Budapesten –írja az MTI. A Keleti pályaudvar lezárása kapcsán a vezérigazgató elmondta: a lezárás idején olyan infrastrukturális elemeket újítanak fel, javítanak, cserélnek, amelyek lassították, korlátozták a forgalmat.

Keleti pályaudvar lezárása: a pályaudvar a vasúti személyszállításban fontos szerepet tölt be, tavaly már a közlekedésbiztonság érdekében több beavatkozást is elvégezték, de a munka jelentős része most következik.

Keleti pályaudvar lezárása: új forgalmi rendet alakítanak ki

A Keleti-programban a következő négy hétben 4,5 milliárd forint értékű beavatkozást végeznek a vasúti infrastruktúrában. A Keleti pályaudvar a vasúti személyszállításban fontos szerepet tölt be, tavaly már a közlekedésbiztonság érdekében több beavatkozást is elvégezték, de a munka jelentős része most következik - idézte fel a vezérigazgató.

