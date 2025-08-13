augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

16°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felújítás

12 órája

Kritikus időszak a győri fővonalon közlekedőknek is: egy hónapra zárják le a Keleti pályaudvart

Címkék#máv#vasúti közlekedés#Keleti pályaudvar#vasút#felújítás

Augusztus 25-én négy hétre lezárják a Keleti pályaudvart - írja az MTI. A hosszú lezárásra azért van szükség, mert folytatódik a Keleti pályaudvar pályahálózatának felújítása. A Keleti pályaudvar lezárása sok közlekedőt érint, mutatjuk a részleteket cikkünkben.

Kisalföld.hu

Folytatódik a Keleti pályaudvar pályahálózatának felújítása, ezért augusztus 25. és szeptember 20. között négy hétre lezárják a központi pályaudvart - ismertette Hegyi Zsolt, a MÁV Zrt. vezérigazgatója szerdán a felújítási munkákról, az ezzel járó változásokról tartott sajtótájékoztatón, Budapesten –írja az MTI. A Keleti pályaudvar lezárása kapcsán a vezérigazgató elmondta: a lezárás idején olyan infrastrukturális elemeket újítanak fel, javítanak, cserélnek, amelyek lassították, korlátozták a forgalmat.

Keleti pályaudvar lezárása máv vasút közlekedés munka felújítás
Keleti pályaudvar lezárása: a pályaudvar a vasúti személyszállításban fontos szerepet tölt be, tavaly már a közlekedésbiztonság érdekében több beavatkozást is elvégezték, de a munka jelentős része most következik.
Fotó: Balogh Zoltán / Forrás:  MTI

Keleti pályaudvar lezárása: új forgalmi rendet alakítanak ki

A Keleti-programban a következő négy hétben 4,5 milliárd forint értékű beavatkozást végeznek a vasúti infrastruktúrában. A Keleti pályaudvar a vasúti személyszállításban fontos szerepet tölt be, tavaly már a közlekedésbiztonság érdekében több beavatkozást is elvégezték, de a munka jelentős része most következik - idézte fel a vezérigazgató.

Sajtótájékoztató Budapesten a felújítási munkákról, az ezzel járó változásokról:

Kritikus időszak a vasúti közlekedésben: egy hónapra zárják le a Keleti pályaudvart

Fotók: MTI/Balogh Zoltán

Hegyi Zsolt kitért arra, a vágányzár idejét azért időzítették augusztus 25. és szeptember 20. közé, mert a nyár vége és az ősz eleje közötti időszak a legkevesebb utassérelemmel járó időpont lehet. A Keleti pályaudvar a nyári időszakban rendkívül forgalmas, a nyár végén a turisztikai forgalom csökken, az ősz elején pedig a hivatásforgalom még nem teljes körűen működik - fejtette ki.

Hozzátette, erre az időszakra olyan forgalmi rendet alakítanak ki, amely 

  • az érdeksérelmet, 
  • a többlet utazási időt, 
  • a kényelmetlenséget leginkább mérsékelni tudja.

Hegyi Zsolt szólt arról is, hogy Magyarországon - de a legtöbb európai uniós országban is - a vasútfejlesztés az elmúlt években leginkább uniós forrásokra alapozódott, ezért az uniós források felfüggesztése súlyosan érinti a vasúti szektort. Így a vezérigazgató szerint alternatív forrásokat kell bevonni, a rendelkezésre álló erőforrásokat pedig a folyamatok átszervezésével hatékonyabban kell felhasználni. Hozzátette: a MÁV-csoport ezekben az években mindkét eszközzel igyekszik élni.

A MÁV vezérigazgatója elmondta, azt reméli, hogy a Keleti-program fordulópont, és egy új fejezet kezdete lehet a magyar vasúti közlekedésben. A kényszerű vágányzárak korszakát felválthatja a pálya fejlesztését lehetővé tevő, tervezett vágányzárak időszaka.

Kormányos László, a MÁV Személyszállítási Zrt. vezérigazgatója ismertette, hogy a zárás idejére a Keleti pályaudvar helyett a nyugat-magyarországi érintett járatoknál Kelenföld, a kelet-magyarországiaknál Kőbánya-Felső, illetve Kőbánya-Kispest állomások lesznek a végállomások, ahonnan átszállással tovább lehet utazni. A nemzetközi vonatok a Keleti helyett a Nyugati pályaudvarra érkeznek. Az átszállási pontokat úgy alakították ki, hogy rendelkezzenek kötött pályás kapcsolattal, illetve sűrűn közlekedő autóbuszos szolgáltatást is biztosítanak. Az átszállási pontokon megerősített utastájékoztatás lesz.

A Keleti pályaudvar lezárása naponta több tízezer utazást érint, mindenkinek lehetőséget biztosítanak arra, hogy lehetőleg egy átszállással tovább tudjon utazni, ebben a Budapesti Közlekedési Központtal is együttműködnek, és a vasúti jegyeket az érintett BKK-járatokon elfogadják - tájékoztatott Kormányos László, és arra kérte az érintett utasokat, hogy időben tervezzék meg az utazásukat, hosszabb eljutási idővel számoljanak.

Szilágyi Tibor, a MÁV Pályaműködtetési Zrt. fejlesztési és beruházási főigazgatója részletezte a felújítási munkát. Egyebek közt kitért arra, hogy a komplex felújítási program 52 kitérőt érint, 15 kilométeren szabályozást hajtanak végre, 4 kilométeren sínszálalat, 15 kilométeren felsővezetéket cserélnek. Cél, hogy a lassújeleket levegyék a pályaudvarhoz tartozó vasúti hálózatról, és javuljon a közlekedés biztonsága. Az erőforrást a Keleti pályaudvari munkákra koncentrálják, 9-11 építőbrigád is dolgozik majd a területen, és technológiai alvállalkozókat vonnak be.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a www.mavcsoport.hu/keleti aloldalon részletesen lehet tájékozódni, és interaktív térkép is segít az utazás tervezésében.

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk: a Keleti pályaudvari vágányok felújításának idején, augusztus 25-től egy hónapon át jelentősen módosul a közlekedési rend a Keleti pályaudvart érintő győri, pécsi, hatvani-miskolci és újszászi-békéscsabai vonalakon, továbbá a nemzetközi vonatok esetében.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu