augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

23°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

51 perce

Lezárták a Keleti pályaudvart, Kelenföldre érkeznek a győri fővonalon utazók

Címkék#MÁV#győri fővonal#közlekedés#vasút

Hétfőn elkezdődött a Keleti pályaudvar 4 hétig tartó műszaki felújítása. Ez a beavatkozás talán kevésbé látványos, műszaki szempontból azonban annál fontosabb - írja közleményében a MÁV. Szeptember 20-ig zárták le a Keleti pályaudvart.

Kisalföld.hu

Ahogy a MÁV közleményében fogalmaz: a beruházást úgy hajtják végre, hogy a menetrendi kínálat nem csökken, a felújítás hetei alatt is ugyanannyi vonat közlekedik, hasonló vagy nagyobb kapacitással, mint korábban. A Keleti pályaudvar lezárása sok közlekedőt érint.

Keleti pályaudvar máv felújítás közlekedés
Keleti pályaudvar: a műszaki felújítás talán kevésbé látványos, műszaki szempontból azonban annál fontosabb.
Fotó: Molcsányi Máté

Keleti pályaudvar: fontos az előre tájékozódás

Csupán az induló- és végállomások változnak ideiglenesen: a Keleti szerepét időlegesen a Nyugati, a Kelenföld és Kőbánya-felső állomások, illetve további átszálló pontok veszik át, ahol a vasút és a főváros közlekedési csomópontjait a megszokott fővárosi járatok és új lehetőségek, MÁV-buszok, illetve expresszvillamosok is összekötik egymással. Fontos, hogy az első napokban senki ne induljon útnak anélkül, hogy az alternatív eljutási módokról tájékozódott volna. Ezt a legkényelmesebben és leginkább „személyre szabottan” mavcsoport.hu/keleti oldalon teheti meg mindenki.

Mint ahogy arról beszámoltunk: A Keleti pályaudvar lezárása sok közlekedőt érint, többek között a győri fővonalon utazókat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu