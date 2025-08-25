Lezárták a Keleti pályaudvart, Kelenföldre érkeznek a győri fővonalon utazók

Ahogy a MÁV közleményében fogalmaz: a beruházást úgy hajtják végre, hogy a menetrendi kínálat nem csökken, a felújítás hetei alatt is ugyanannyi vonat közlekedik, hasonló vagy nagyobb kapacitással, mint korábban. A Keleti pályaudvar lezárása sok közlekedőt érint.

Keleti pályaudvar: a műszaki felújítás talán kevésbé látványos, műszaki szempontból azonban annál fontosabb.

Keleti pályaudvar: fontos az előre tájékozódás

Csupán az induló- és végállomások változnak ideiglenesen: a Keleti szerepét időlegesen a Nyugati, a Kelenföld és Kőbánya-felső állomások, illetve további átszálló pontok veszik át, ahol a vasút és a főváros közlekedési csomópontjait a megszokott fővárosi járatok és új lehetőségek, MÁV-buszok, illetve expresszvillamosok is összekötik egymással. Fontos, hogy az első napokban senki ne induljon útnak anélkül, hogy az alternatív eljutási módokról tájékozódott volna. Ezt a legkényelmesebben és leginkább „személyre szabottan” mavcsoport.hu/keleti oldalon teheti meg mindenki.

