Lezárják a Keleti pályaudvart, Kelenföldre érkeznek a győri fővonalon utazók - Exkluzív fotók a keletiből a felújítás előtt

Keleti pályaudvar új forgalmi rend

A Keleti-programban a következő négy hétben 4,5 milliárd forint értékű beavatkozást végeznek a vasúti infrastruktúrában -írta meg korábban a kisalfold.hu.

A négy hetes lezárási időszakra olyan forgalmi rendet alakítanak ki, amely

az érdeksérelmet,

a többlet utazási időt,

a kényelmetlenséget leginkább mérsékelni tudja.

Fontos tudnivaló a győri fővonalon közlekedőknek, hogy a Keleti pályaudvar helyett a nyugat-magyarországi érintett járatoknál Kelenföld a végállomás.

A kelet-magyarországiaknál Kőbánya-Felső, illetve Kőbánya-Kispest állomások lesznek a végállomások, ahonnan átszállással tovább lehet utazni. A nemzetközi vonatok a Keleti helyett a Nyugati pályaudvarra érkeznek. Az átszállási pontokat úgy alakították ki, hogy rendelkezzenek kötött pályás kapcsolattal, illetve sűrűn közlekedő autóbuszos szolgáltatást is biztosítanak. Az átszállási pontokon megerősített utastájékoztatás lesz.

Jegyek és interaktív térképek

A Keleti pályaudvari vágányok felújításának idején, augusztus 25-től módosul a közlekedési rend. Az utasok számára tájékoztató aloldalt indítottak, amely interaktív térképekkel bővült, és már tervezhetők az augusztus végi, szeptemberi utazások a MÁV-csoport online utazástervező felületein (MÁV és MÁV+ applikáció, EMMA, jegy.mav.hu).