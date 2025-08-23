1 órája
Lezárják a Keleti pályaudvart, Kelenföldre érkeznek a győri fővonalon utazók - Exkluzív fotók a keletiből a felújítás előtt
Négy hétre, augusztus 25-től szeptember 20-ig lezárják a Keleti pályaudvart. Nézze meg a felújítás előtt készült fotóinkat.
Négy hétre lezárják augusztus 25-én hétfőn a Keleti pályaudvart, mivel folytatódik a Keleti pályahálózatának felújítása. A Keleti pályaudvar lezárása sok közlekedőt érint, többek között a győri fővonalon utazókat.
Fotóriporterünk a felújítás előtt a Keleti pályaudvaron járt - exkluzív fotók
Lezárják a Keleti pályaudvart - Exkluzív fotók a keletiből a felújítás előtt I.Fotók: Molcsányi Máté
Még több exkluzív keleti hangulatfotó a pályaudvarról
Lezárják a Keleti pályaudvart - Exkluzív fotók a keletiből a felújítás előtt II.Fotók: Molcsány Máté
Keleti pályaudvar új forgalmi rend
A Keleti-programban a következő négy hétben 4,5 milliárd forint értékű beavatkozást végeznek a vasúti infrastruktúrában -írta meg korábban a kisalfold.hu.
A négy hetes lezárási időszakra olyan forgalmi rendet alakítanak ki, amely
- az érdeksérelmet,
- a többlet utazási időt,
- a kényelmetlenséget leginkább mérsékelni tudja.
Fontos tudnivaló a győri fővonalon közlekedőknek, hogy a Keleti pályaudvar helyett a nyugat-magyarországi érintett járatoknál Kelenföld a végállomás.
A kelet-magyarországiaknál Kőbánya-Felső, illetve Kőbánya-Kispest állomások lesznek a végállomások, ahonnan átszállással tovább lehet utazni. A nemzetközi vonatok a Keleti helyett a Nyugati pályaudvarra érkeznek. Az átszállási pontokat úgy alakították ki, hogy rendelkezzenek kötött pályás kapcsolattal, illetve sűrűn közlekedő autóbuszos szolgáltatást is biztosítanak. Az átszállási pontokon megerősített utastájékoztatás lesz.
Jegyek és interaktív térképek
A Keleti pályaudvari vágányok felújításának idején, augusztus 25-től módosul a közlekedési rend. Az utasok számára tájékoztató aloldalt indítottak, amely interaktív térképekkel bővült, és már tervezhetők az augusztus végi, szeptemberi utazások a MÁV-csoport online utazástervező felületein (MÁV és MÁV+ applikáció, EMMA, jegy.mav.hu).