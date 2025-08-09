Keleti pályaudvar felújítása: online elérhetők a menetrendek és az interaktív térképek

Az utasok számára tájékoztató aloldalt indítottak, amely interaktív térképekkel bővült, és már tervezhetők az augusztus végi, szeptemberi utazások a MÁV-csoport online utazástervező felületein (MÁV és MÁV+ applikáció, EMMA, jegy.mav.hu).

A mavcsoport.hu/keleti weboldalukat folyamatosan frissítik azon információkkal, amelyek segítik utasaikat, hogy előre átgondolják utazásaikat a Keleti pályaudvar forgalmi szünetelésének idejére: július végétől már elérhetők a főbb menetrendi változások leírásai, alternatív eljutási javaslatok, jegyértékesítési, ügyfélszolgálati ügyek, valamint az utazás megtervezését segítő hálózati térképek. Péntektől olyan interaktív térképeket is elhelyeztek a weboldalon, melyeken az utasaik által használt főbb kiindulási állomásokra kattintva felsoroljuk az utazási lehetőségeket, kiemelve azokat az átszállási pontokat, ahonnan a fővároson belüli HÉV-, VOLÁN- vagy BKK-járatokkal tovább lehet utazni a célállomás felé.

A módosított menetrendek is elérhetők már a vágányzári aloldalukon a megfelelő, Keleti pályaudvart érintő vonalakra kattintva vagy azokhoz legörgetve, továbbá az online felületeinken is, így már lehet a vonatokra keresni az új menetrendek alapján a MÁV és a MÁV+ applikáció, az EMMA vagy a jegy.mav.hu segítségével.

Már a vágányzári időszak előtt két héttel minden térségre kiterjedő tájékoztatást is összeállítottak utasaik számára az ideiglenes forgalmi rend kínálta lehetőségek minél pontosabb megismerése és minél teljesebb kihasználására. Arra kérik utasaikat, hogy ebben a néhány hétben tájékozódjanak a mavcsoport.hu/keleti weboldalon és kezdjék el időben megtervezni az augusztus végi, illetve a szeptemberi utazásaikat.