1 órája
Kedvezményes buszbérlet vehető Győrben
Szeptember 1-én megkezdődik a kedvezményes árú, 2025. IV. negyedéves helyi buszbérlet vásárlásához szükséges hatósági igazolás kiállítása - közölte a győri önkormányzat.
A hatósági igazolást szeptember 1-19 között, 15 munkanapon keresztül személyesen két helyszínen lehet igényelni:
- a Lakossági Kapcsolattartó Osztályon (Győr, Szent István u. 27.)
- a győrszentiváni Lakossági Információs Irodában (Győr, Déryné u. 50.)
Valamint online, ügyfélkapun keresztül is igényelhető a hatósági igazolás. Az elektronikus, ügyfélkapun keresztül történő ügyintézéshez kérjük, hogy a gyor.hu honlapon szereplő kérelemnek megfelelően adják meg adataikat, és feltétlenül tüntessék fel, hogy általános (felnőtt) vagy tanuló, esetleg nyugdíjas bérlethez kérik az igazolást. A 18. életévét betöltött személyek helyett az ügyintézés kizárólag meghatalmazással lehetséges.
Ügyfélfogadás (a szokásos hivatalitól eltérően):
Hétfő, Kedd, Szerda: 8:00 – 16:00
Csütörtök: 8:00 – 17:30
Péntek: 8:00 – 12:00