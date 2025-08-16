Kedvezményes buszbérlet vehető Győrben

A hatósági igazolást szeptember 1-19 között, 15 munkanapon keresztül személyesen két helyszínen lehet igényelni:

a Lakossági Kapcsolattartó Osztályon (Győr, Szent István u. 27.)

a győrszentiváni Lakossági Információs Irodában (Győr, Déryné u. 50.)

Valamint online, ügyfélkapun keresztül is igényelhető a hatósági igazolás. Az elektronikus, ügyfélkapun keresztül történő ügyintézéshez kérjük, hogy a gyor.hu honlapon szereplő kérelemnek megfelelően adják meg adataikat, és feltétlenül tüntessék fel, hogy általános (felnőtt) vagy tanuló, esetleg nyugdíjas bérlethez kérik az igazolást. A 18. életévét betöltött személyek helyett az ügyintézés kizárólag meghatalmazással lehetséges.

Ügyfélfogadás (a szokásos hivatalitól eltérően):

Hétfő, Kedd, Szerda: 8:00 – 16:00

Csütörtök: 8:00 – 17:30

Péntek: 8:00 – 12:00