Igazolás

3 órája

Kedvezményes buszbérlet vehető Győrben

Szeptember 1-én megkezdődik a kedvezményes árú, 2025. IV. negyedéves helyi buszbérlet vásárlásához szükséges hatósági igazolás kiállítása - közölte a győri önkormányzat.

A hatósági igazolást szeptember 1-19 között, 15 munkanapon keresztül személyesen két helyszínen lehet igényelni:

  • a Lakossági Kapcsolattartó Osztályon (Győr, Szent István u. 27.)
  • a győrszentiváni Lakossági Információs Irodában (Győr, Déryné u. 50.)

Valamint online, ügyfélkapun keresztül is igényelhető a hatósági igazolás. Az elektronikus, ügyfélkapun keresztül történő ügyintézéshez kérjük, hogy a gyor.hu honlapon szereplő kérelemnek megfelelően adják meg adataikat, és feltétlenül tüntessék fel, hogy általános (felnőtt) vagy tanuló, esetleg nyugdíjas bérlethez kérik az igazolást. A 18. életévét betöltött személyek helyett az ügyintézés kizárólag meghatalmazással lehetséges.

Ügyfélfogadás (a szokásos hivatalitól eltérően):

Hétfő, Kedd, Szerda:          8:00 – 16:00

Csütörtök:                               8:00 – 17:30

Péntek:                                     8:00 – 12:00

 

