Végső búcsú Kathi Bélától, rengetegen kísérték utolsó útjára a testépítő legendát - fotó, videó

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk: tragikus hirtelenséggel elhunyt Kathi Béla testépítő, a Cutler Brand tulajdonosa. A testépítő legenda, Kathi Béla betölthetetlen űrt hagyott maga után a magyar sporttársadalomban. Elvesztése nemcsak szeretteit, családját, barátait és közvetlen ismerőseit, de a hazai edzőtermi közösség teljes egészét is megrázta–írta a Cutler Fitness Győr facebook bejegyzésében.

Kathi Béla temetése Hajdúböszörményben: rengetegen vesznek búcsút a legendától.

Kathi Béla: rengetegen kísérték utolsó útjára a testépítőt.

Augusztus 29-én, pénteken kora délután kezdődött Kathi Béla temetése a hajdúböszörményi temetőben, ahol család, barátok, sporttársak gyűltek össze, hogy végső búcsút vegyenek a testépítő legendától –írja a HAON.

Egy ország példaképe, Kathi Béla július 31-én, ciprusi családi nyaralása során, 46 éves korában, tragikus hirtelenséggel, egy biciklibaleset következtében hunyt el.

Rengetegen kísérték utolsó útjára a testépítő legendát, a HAON fotókat, és videót is közölt Kathi Béla temetéséről.

Kathi Béla: emlékhelyet alakítottak ki a győri edzőteremben

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, a győri edzőterem az ETO Park II. emeletén emlékhelyet alakítottak ki Kathi Béla tiszteletére: "Hogy méltóképp köszönhessetek el tőle. Kihelyeztünk egy emlékkönyvet, hogy megoszthassátok benne búcsúzó szavaitokat, érzéseiteket, történeteiteket és minden olyan gondolatot, amelyet már nem volt alkalmatok elmondani neki személyesen. Ha szeretnétek kifejezni iránta érzett tiszteleteteket, egy szál virággal megtehetitek, azonban kérjük, a gyertyagyújtást mellőzzétek.

Ne feledjétek: Egy ember addig él, amíg emlékeznek rá.

