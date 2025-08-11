Augusztus végén kísérik utolsó útjára Kathi Bélát

A hajdúböszörményi temetőben helyezik örök nyugalomra a győri Cutler tulajdonosát. Kathi Béla a közelmúltban tragikus hirtelenséggel hunyt el Cipruson.

Kathi Béla emlékére egy-egy szál virágot a győri Cutlerben is el lehet helyezni.

"Szeretettel hívunk és kérünk Benneteket, kísérjük együtt utolsó útjára szeretett Bélát. Kérjük, hogy a személyes részvétnyilvánítástól most szíveskedjetek tartózkodni, és adjunk teret a csendes búcsúnak" – áll Kathi Béla felesége, Salamon Dia posztjában, aki azt is kéri, hogy a temetésre érkezők a kegyeletüket egy szál virággal róják le.

A győri Cutlerben egyébként szintén egy-egy szál virággal lehetett megemlékezni a sportemberről.