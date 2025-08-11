augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

26°
+40
+22
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

5 órája

Augusztus végén kísérik utolsó útjára Kathi Bélát

Címkék#nyughely#Salamon Dia#hajdúböszörményi#Kathi Béla#Ciprus#feleség#kegyelet

A Cipruson elhunyt győri edzőterem tulajdonosát augusztus 29-én kísérik utolsó útjára. Kathi Béla nyughelye Hajdúböszörményben lesz.

Kisalföld.hu

A hajdúböszörményi temetőben helyezik örök nyugalomra a győri Cutler tulajdonosát. Kathi Béla a közelmúltban tragikus hirtelenséggel hunyt el Cipruson.

Kathi Béla
Kathi Béla emlékére egy-egy szál virágot a győri Cutlerben is el lehet helyezni.

"Szeretettel hívunk és kérünk Benneteket, kísérjük együtt utolsó útjára szeretett Bélát. Kérjük, hogy a személyes részvétnyilvánítástól most szíveskedjetek tartózkodni, és adjunk teret a csendes búcsúnak" – áll Kathi Béla felesége, Salamon Dia posztjában, aki azt is kéri, hogy a temetésre érkezők a kegyeletüket egy szál virággal róják le.

A győri Cutlerben egyébként szintén egy-egy szál virággal lehetett megemlékezni a sportemberről. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu