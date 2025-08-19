Kathi Béla órája - Ezt viselte a testépítő, a Cutler Brand tulajdonosa

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk: tragikus hirtelenséggel elhunyt Kathi Béla testépítő, a Cutler Brand tulajdonosa. A testépítő legenda, Kathi Béla betölthetetlen űrt hagyott maga után a magyar sporttársadalomban. Elvesztése nemcsak szeretteit, családját, barátait és közvetlen ismerőseit, de a hazai edzőtermi közösség teljes egészét is megrázta, ezért szeretnénk lehetőséget biztosítani arra, hogy mindenki leróhassa kegyeletét emléke előtt –írja a Cutler Fitness Győr facebook bejegyzésében.

Forrás: MW achívum

Kathi Béla órája

A Cipruson elhunyt győri edzőterem tulajdonosát augusztus 29-én kísérik utolsó útjára. Kathi Béla nyughelye Hajdúböszörményben lesz.