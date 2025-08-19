augusztus 19., kedd

Huba névnap

23°
+29
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ékszer

43 perce

Kathi Béla órája - Ezt viselte a testépítő, a Cutler Brand tulajdonosa

Címkék#Kathi Béla#óra#Ciprus#elhunyt#kegyelet

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, tragikus hirtelenséggel elhunyt Kathi Béla testépítő, a Cutler Brand tulajdonosa. A testépítő legenda, Kathi Béla betölthetetlen űrt hagyott maga után a magyar sporttársadalomban. Nemrég egy meglepő videó készült el, arról az óráról, amit hordott.

Kisalföld.hu

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk: tragikus hirtelenséggel elhunyt Kathi Béla testépítő, a Cutler Brand tulajdonosa. A testépítő legenda, Kathi Béla betölthetetlen űrt hagyott maga után a magyar sporttársadalomban. Elvesztése nemcsak szeretteit, családját, barátait és közvetlen ismerőseit, de a hazai edzőtermi közösség teljes egészét is megrázta, ezért szeretnénk lehetőséget biztosítani arra, hogy mindenki leróhassa kegyeletét emléke előtt –írja a Cutler Fitness Győr facebook bejegyzésében.

kathi béla elhunyt ciprus óra
Kathi Béla- A testépítő legenda betölthetetlen űrt hagyott maga után a magyar sporttársadalomban.
Forrás: MW achívum

Kathi Béla órája

@beszeljunkorakrol Milyen órát hordott Kathi Béla? Szerintem amit rajta az utóbbi években látni lehetett az egy Star Wars The Child Men 43010 kiadás az Invictától. #kathibéla #órák #karóra #hírességekórái #invicta ♬ eredeti hang - Beszéljünk órákról

A Cipruson elhunyt győri edzőterem tulajdonosát augusztus 29-én kísérik utolsó útjára. Kathi Béla nyughelye Hajdúböszörményben lesz.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu