Virággal búcsúzhatunk Kathi Bélától, emlékhelyet alakítottak ki a győri edzőteremben

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk: tragikus hirtelenséggel elhunyt Kathi Béla testépítő, a győri edzőterem tulajdonosa. A testépítő legenda, Kathi Béla betölthetetlen űrt hagyott maga után a magyar sporttársadalomban. Elvesztése nemcsak szeretteit, családját, barátait és közvetlen ismerőseit, de a hazai edzőtermi közösség teljes egészét is megrázta, ezért szeretnénk lehetőséget biztosítani arra, hogy mindenki leróhassa kegyeletét emléke előtt –írja a Cutler Fitness Győr facebook bejegyzésében.

Kathi Béla: emlékhelyet alakítottak ki a győri edzőteremben

Ahogy az a győri edzőterem facebook bejegyzésében is olvasható: edzőtermünkben, az ETO Park II. emeletén emlékhelyet alakítottunk ki, hogy méltóképp köszönhessetek el tőle. Kihelyeztünk egy emlékkönyvet, hogy megoszthassátok benne búcsúzó szavaitokat, érzéseiteket, történeteiteket és minden olyan gondolatot, amelyet már nem volt alkalmatok elmondani neki személyesen. Ha szeretnétek kifejezni iránta érzett tiszteleteteket, egy szál virággal megtehetitek, azonban kérjük, a gyertyagyújtást mellőzzétek.

Ne feledjétek: „Egy ember addig él, amíg emlékeznek rá.”

- tették hozzá.