Így néz ki ma Andrássy Aladár vadászkastélya – Újkori funkcióját még keresik

– A tulajdonos a falakat kibontatta, a melléképületeket felszámolta. Ám miután a lovardát nem tudta megvalósítani, Máriakálnokon ruházott be. Most, mint mondta, se pénze, sem ötlete nincs, viszont magától az ingatlantól sem válna meg, pedig érdeklődő lenne rá. Az emeletes magtár tetőzetét megbontotta a szél, életveszélyes is. S jelentősen rontja a faluképet – emelte ki Eller Gizella polgármester egy évtizede, megjegyezve: tárgyalnak a tulajdonossal azért, hogy mielőbb megoldást találjanak az épületek sorsára.

Tíz évvel később sem sokat tudni az ikonikus épület jövőjéről. Az ingatlan felújítása látszólag elkezdődött, legalábbis a tetőn levő cserepek erről árulkodnak. Eller Gizella most azt mondta érdeklődésünkre, hogy a tulajdonos nem ad választ, így csak találgatások vannak, milyen célt fog szolgálni. Felmerült, hogy hotelként működjön, ahogy az is, hogy a korszerűsítés után értékesítené a tulajdonos. Most újabb információ nincs is a valamikor szebb napokat is megélt kastély sorsáról.