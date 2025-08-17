augusztus 17., vasárnap

Magyarország második űrhajósa

1 órája

Visszaszámlálás - Már csak egy nap van hátra és Kapu Tibor hazatér

Kapu Tibor, HUNOR, NASA, űrhajós, hazatérés

A magyar űrhajós búcsúja nem véletlen, hisz hétvégén az is kiderült, hogy mikor tér vissza Magyarországra.

Kisalföld.hu

Kapu Tibor, Magyarország második nemzeti kutató űrhajósa a küldetését követően augusztus 18-án, hétfőn tér haza.

Kapu Tibor közös képpel búcsúzott bajtársaitól Houstonban. Fotó: Kapu Tibor közösségi oldala
Kapu Tibor közös képpel búcsúzott bajtársaitól Houstonban. Fotó: Kapu Tibor közösségi oldala

Kapu Tibor hamarosan indul haza Houstonból

Az űrhajós jelenleg Houstonban tölti az utolsó napokat rehabilitációval és orvosi vizsgálatokkal, mielőtt Budapestre érkezik.

„Nem búcsú, csak egy új fejezet kezdete – az #Ax4 utoljára együtt a SpaceX-nél” – írta és kezdte meg az elköszönést társaitól Kapu Tibor közösségi oldalán.

Axiom-4 - SE: lezárult Kapu Tibor földet érést követő rehabilitációjának aktív szakasza Houstonban

Sikeresen lezárult Kapu Tibor földet érést követő rehabilitációjának aktív szakasza Houstonban, amit a Semmelweis Egyetem (SE) szakemberei személyesen is felügyeltek - közölte az egészségügyi intézmény.

Közleményük szerint ahogy a magyar űrhajós kiválasztásában és felkészítésében, úgy a rehabilitáció során is meghatározó szerepet játszott az egyetem, amelynek mintegy húsz klinikája és tanszéke vett részt az űrprogram multidiszciplináris orvos-egészségügyi hátterének biztosításában. A közleményben idézték Merkely Béla rektort, aki hangsúlyozta: rendkívül összetett, szakmákon átívelő egyetemi összefogás valósult meg, amely nemzetközi mércével nézve is példaértékű módon járult hozzá a HUNOR-program sikeréhez.

Összefogás nélkül nem lett volna siker

Az egyetem szinte a kezdetektől, 2022 óta aktív részese a magyar űrhajósprogramnak mint az orvos-egészségügyi háttér biztosítója - tették hozzá. "Nagyon komoly egyetemi összefogás eredménye, hogy a jelöltek egészségügyi szűrése és kiválasztása, valamint sportegészségügyi felkészítése döntően a Semmelweis Egyetem munkájára épült" - fogalmazott a rektor.

Az Axiom-4 küldetés négyfős legénysége, köztük Kapu Tiborral, 18 napot töltött a Nemzetközi Űrállomáson, ahol több mint 60 kísérletet végeztek el. A Dragon űrkapszula július 15-én több mint 260 kilogrammnyi rakománnyal tért vissza, benne a NASA hardverével és a küldetés során végzett kísérletek adataival.

 

