Visszaszámlálás - Már csak egy nap van hátra és Kapu Tibor hazatér

Kapu Tibor, Magyarország második nemzeti kutató űrhajósa a küldetését követően augusztus 18-án, hétfőn tér haza.

Kapu Tibor közös képpel búcsúzott bajtársaitól Houstonban. Fotó: Kapu Tibor közösségi oldala

Kapu Tibor hamarosan indul haza Houstonból

Az űrhajós jelenleg Houstonban tölti az utolsó napokat rehabilitációval és orvosi vizsgálatokkal, mielőtt Budapestre érkezik.

„Nem búcsú, csak egy új fejezet kezdete – az #Ax4 utoljára együtt a SpaceX-nél” – írta és kezdte meg az elköszönést társaitól Kapu Tibor közösségi oldalán.

Axiom-4 - SE: lezárult Kapu Tibor földet érést követő rehabilitációjának aktív szakasza Houstonban

Sikeresen lezárult Kapu Tibor földet érést követő rehabilitációjának aktív szakasza Houstonban, amit a Semmelweis Egyetem (SE) szakemberei személyesen is felügyeltek - közölte az egészségügyi intézmény.

Közleményük szerint ahogy a magyar űrhajós kiválasztásában és felkészítésében, úgy a rehabilitáció során is meghatározó szerepet játszott az egyetem, amelynek mintegy húsz klinikája és tanszéke vett részt az űrprogram multidiszciplináris orvos-egészségügyi hátterének biztosításában. A közleményben idézték Merkely Béla rektort, aki hangsúlyozta: rendkívül összetett, szakmákon átívelő egyetemi összefogás valósult meg, amely nemzetközi mércével nézve is példaértékű módon járult hozzá a HUNOR-program sikeréhez.