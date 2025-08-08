Forgalomkorlátozás másként a hőség miatt

A nehéz tehergépjárművek hétvégi forgalomkorlátozása, a kamionstop augusztus 9-én, szombaton 15 órától augusztus 10-én, vasárnap 22 óráig lett volna érvényben. A közlekedésért felelős miniszter, a környezetvédelemért felelős miniszter egyetértésével a kamionstopot a szakmai szervezetek kezdeményezésre az éjszakai időszakban, szombat 22 óra és vasárnap reggel 6 óra között felfüggesztik. Ennek megfelelően a nehéz tehergépjárművek hétvégi fogalomkorlátozására augusztus 9-én 15 óra és 22 óra között, augusztus 10-én 6 óra és 22 óra között kerül sor.

Kamionstop másként - A hőség miatt időszakosan feloldják a nehéz tehergépjárművek hétvégi forgalomkorlátozását. Fotó: MW

A hétvégi forgalomkorlátozás feloldását a szállított áruk minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése, a termékek mielőbbi célba juttatása is indokolja.