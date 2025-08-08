A vertőmagosok készülnek az őszre

Nagy munka kezdődik hamarosan a hazai szántóföldi területeken. Elkezdődik szeptemberben az őszi kalászosok vetése. A tavaszi vetésű növények, például a kukorica esetén az időjárási nehézségek miatt nő a termelési kockázat, mely ráirányítja a figyelmet az őszi vetésű növényfajok termelésére, ezek közül is elsődlegesen az őszi kalászosokra. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adatai szerint az elmúlt évben őszi búzát 976 ezer hektáron, őszi árpát 275 ezer hektáron, tritikálét 72 ezer hektáron vetettek a gazdálkodók. Az őszi búza ezzel a kukoricát megelőzve Magyarország első számú szántóföldi kultúrájává lépett elő. A szövetség információ szerint a jövőben tovább folytatódhat gazdálkodók elpártolása a kukoricától. A fő takarmánynövénynek számító kukorica egy részének a helyére olyan alternatív kultúrák léphetnek be, mint a cirok, vagy a szarvasmarha takarmányozására tökéletesen megfelelő, magas fehérjetartalmú, könnyen emészthető árpa.

A 2024/25-ös vetőmag-előállító szezon legfontosabb tapasztalatait összefoglalva a szövetség kiemelte: tavalyhoz hasonlóan ismételten nagy különbség alakult ki a dunántúli és alföldi legfontosabb búzatermő területek között a csapadékmennyiséget tekintve a vetéstől kezdődően szinte a betakarításig. A várható átlagtermés a vetőmag célú őszi búza tekintetében az 6,5-7,0 t/ha tartományba várható. A 6,8-7,2 tonna/ha tartományba eső őszi árpa országos átlagtermése bizonyosan meghaladja az őszi búza átlagtermés szintjét. Tritikálé esetében 6 t/ha körül várható a betakarított tény termésátlag. A minőségi problémák tekintetében megállapítást nyert, hogy gombabetegségek megjelenésével idén nem kellett számolni, de a kártevők ellen fokozottabban kellett védekezni.

Őszi árpa esetében a szaporítóterület nagysága idén a tavalyi évhez képest kismértékben csökkent, de a fémzárolt vetőmag iránti igények így is biztonsággal kielégíthetőek. Az őszi búza, az őszi árpa és a tritikálé vetőmagokból a várható készletek a szakmailag elfogadható, 45% feletti felújítási lehetőséget biztosítanak. Az ókészlet mennyisége minimális, kismértékben meghaladja a megelőző évit, de érdemi hatást nem gyakorol az új termésű készletekre.