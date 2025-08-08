1 órája
A vertőmagosok készülnek az őszre
Heteken belül megkezdődik az ősz legnagyobb szántóföldi munkája. Ez a kalászosok vetése. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács információi szerint a vetőmagszektor elegendő mennyiségű, jó minőségű vetőmaggal áll a gazdálkodók rendelkezésére. A szervezet idén nettó 171 ezer forintos tonnánkénti tájékoztató árat hirdetett az őszi kalászos vetőmagokra.
Nagy munka kezdődik hamarosan a hazai szántóföldi területeken. Elkezdődik szeptemberben az őszi kalászosok vetése. A tavaszi vetésű növények, például a kukorica esetén az időjárási nehézségek miatt nő a termelési kockázat, mely ráirányítja a figyelmet az őszi vetésű növényfajok termelésére, ezek közül is elsődlegesen az őszi kalászosokra. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adatai szerint az elmúlt évben őszi búzát 976 ezer hektáron, őszi árpát 275 ezer hektáron, tritikálét 72 ezer hektáron vetettek a gazdálkodók. Az őszi búza ezzel a kukoricát megelőzve Magyarország első számú szántóföldi kultúrájává lépett elő. A szövetség információ szerint a jövőben tovább folytatódhat gazdálkodók elpártolása a kukoricától. A fő takarmánynövénynek számító kukorica egy részének a helyére olyan alternatív kultúrák léphetnek be, mint a cirok, vagy a szarvasmarha takarmányozására tökéletesen megfelelő, magas fehérjetartalmú, könnyen emészthető árpa.
Kalászosok vetése: kezdődik az őszi munka
A 2024/25-ös vetőmag-előállító szezon legfontosabb tapasztalatait összefoglalva a szövetség kiemelte: tavalyhoz hasonlóan ismételten nagy különbség alakult ki a dunántúli és alföldi legfontosabb búzatermő területek között a csapadékmennyiséget tekintve a vetéstől kezdődően szinte a betakarításig. A várható átlagtermés a vetőmag célú őszi búza tekintetében az 6,5-7,0 t/ha tartományba várható. A 6,8-7,2 tonna/ha tartományba eső őszi árpa országos átlagtermése bizonyosan meghaladja az őszi búza átlagtermés szintjét. Tritikálé esetében 6 t/ha körül várható a betakarított tény termésátlag. A minőségi problémák tekintetében megállapítást nyert, hogy gombabetegségek megjelenésével idén nem kellett számolni, de a kártevők ellen fokozottabban kellett védekezni.
Őszi árpa esetében a szaporítóterület nagysága idén a tavalyi évhez képest kismértékben csökkent, de a fémzárolt vetőmag iránti igények így is biztonsággal kielégíthetőek. Az őszi búza, az őszi árpa és a tritikálé vetőmagokból a várható készletek a szakmailag elfogadható, 45% feletti felújítási lehetőséget biztosítanak. Az ókészlet mennyisége minimális, kismértékben meghaladja a megelőző évit, de érdemi hatást nem gyakorol az új termésű készletekre.
Így alakulnak a terményárak
A kalászos terményárak jelentős 13-15%-os növekedést mutatnak az előző évhez képest, és enyhe mértékben tovább emelkednek. Jelentős különbség nem tapasztalható a takarmány és a malmi kategóriák között. A termelői költségekben 13-15%-os növekedés volt az előző évhez képest, mely a terményértékesítési árakban is megmutatkozik. A vetőmag termelési költségek magas szintje ellenére az prognosztizálható, hogy a fémzárolt vetőmag végfelhasználói árak a terményár-növekedés arányát el nem érő mértékben enyhén emelkednek.
A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács idén az őszi kalászosok II. szaporulati fokú vetőmagjaira 171.000 forint + áfa tonnánkénti tájékoztató árat tett közzé, mely zsákban, gombaölő-szerrel csávázva, fémzárolva, az eladó telephelyén gépkocsira rakva értendő, nem fix ár és nem kötött, illetve nem ajánlott ár. A konkrét szerződéses árat a felek maguk határozzák meg. A vetőmag ár tájékoztatás nem jelent árrögzítést, és elsődleges célja orientáló, a várható piaci árinformáció közreadása.
A tájékoztató ár fontos jelzés a vetőmag-szaporítók felé, hogy készleteiket a lassan növekvő terményárak ellenére ne árugabonaként, hanem vetőmagként értékesítsék, biztosítva a gazdálkodók számára szükséges mennyiségű vetőmagkészletet.
Előny a genetikai tisztaság
- A Vetőmag Szövetség felhívja a gazdálkodók figyelmét, hogy az őszi szezonra minősített, fémzárolt vetőmagot vásároljanak és vessenek, mert ezek használata alapvető feltétele a sikeres és eredményes gabonatermesztésnek. Az egyik legfontosabb előnyük a genetikai tisztaság, amely biztosítja az egységes, fajtaazonos és jól értékesíthető árualap előállítását. A visszavetett vetőmagokkal szemben a fémzárolt vetőmag hatóságilag ellenőrzött, ezáltal nyomon követhető és garantált minőségű terméket jelent, azaz nagyobb termésbiztonságot és hozamot kínál.
A Kisalföld elkérte Győr-Moson-Sopron adatait a kalászos kultúrák tekintetében, a termőterületre és a betakarított mennyiségre vonatkozóan: