Közösségi összefogás

40 perce

Jótékonysággal fűszerezték az ételeket Hegykőn - Heiner Brunonak gyűjtöttek

Idén is hatalmas sikerrel rendezték meg Hegykőn a nagyszabású, minden korosztály számára élményt nyújtó szabadtéri sütés-főzést, a Vasfazék mulatságot, amely ezúttal jótékonysági célt is szolgált.

Varga Henrietta

A rendezvény bevételét – a látogatók által megvásárolt finomságok árát – a Duchenne-szindrómában szenvedő sarródi kisfiú, Heiner Bruno gyógykezelésére ajánlották fel a szervezők. A közösségi összefogásnak köszönhetően a Heiner család több százezer forintnak örülhetett.

Nézze meg látványos képgalériánkat:

Fotók: Csigó Gergely

A barátságos, családias hangulatot nemcsak a jóízű közös főzés és étkezés teremtette meg, hanem a sokszínű programkínálat is. A legkisebbeket ingyenes sétakocsikázás, pónilovaglás és ugrálóvárak várták, míg a felnőttek számára határőr találkozóval és az önkéntes tűzoltók interaktív bemutatójával készültek. 

Fotó: Csigó Gergely

A tartalmas napot este fergeteges bál koronázta meg, ahol a Sláger Team gondoskodott a kiváló hangulatról, a vendégek pedig hajnalig ropták a táncot.

Az idei főzésből befolyt összeget jótékony célokra ajánlották fel Fotó: Csigó Gergely

 

