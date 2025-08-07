Jótékonysággal fűszerezték az ételeket Hegykőn - Heiner Brunonak gyűjtöttek

A barátságos, családias hangulatot nemcsak a jóízű közös főzés és étkezés teremtette meg, hanem a sokszínű programkínálat is. A legkisebbeket ingyenes sétakocsikázás, pónilovaglás és ugrálóvárak várták, míg a felnőttek számára határőr találkozóval és az önkéntes tűzoltók interaktív bemutatójával készültek.

Fotó: Csigó Gergely

A tartalmas napot este fergeteges bál koronázta meg, ahol a Sláger Team gondoskodott a kiváló hangulatról, a vendégek pedig hajnalig ropták a táncot.