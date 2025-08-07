1 órája
Jótékonysággal fűszerezték az ételeket Hegykőn - Heiner Brunonak gyűjtöttek
Idén is hatalmas sikerrel rendezték meg Hegykőn a nagyszabású, minden korosztály számára élményt nyújtó szabadtéri sütés-főzést, a Vasfazék mulatságot, amely ezúttal jótékonysági célt is szolgált.
A rendezvény bevételét – a látogatók által megvásárolt finomságok árát – a Duchenne-szindrómában szenvedő sarródi kisfiú, Heiner Bruno gyógykezelésére ajánlották fel a szervezők. A közösségi összefogásnak köszönhetően a Heiner család több százezer forintnak örülhetett.
Jótékonysággal fűszerezték az ételeket Hegykőn - Heiner Brunonak gyűjtöttekFotók: Csigó Gergely
A barátságos, családias hangulatot nemcsak a jóízű közös főzés és étkezés teremtette meg, hanem a sokszínű programkínálat is. A legkisebbeket ingyenes sétakocsikázás, pónilovaglás és ugrálóvárak várták, míg a felnőttek számára határőr találkozóval és az önkéntes tűzoltók interaktív bemutatójával készültek.
A tartalmas napot este fergeteges bál koronázta meg, ahol a Sláger Team gondoskodott a kiváló hangulatról, a vendégek pedig hajnalig ropták a táncot.