Jön az újabb hőhullám: ezekre figyelj ha meg akarod úszni a balesetet

Forrás: Ayvens

Ha mindent rendben találtunk és felkészültünk az esetleges problémákra is, az úton az alábbiakra érdemes külön figyelmet fordítanunk:

1. Vegyük komolyan a hőséget

A hőség jelentős hatással lehet a sofőrre és a járműre is. A meleg álmosságot okozhat és növelheti a reakcióidőnket, az autónk pedig könnyen túlmelegedhet egy órákon át tartó úton a tűző napon. Használjuk az autóklímát, álljunk meg a szokásosnál többször, fogyasszunk sok folyadékot és figyeljük az autónk jelzéseit.

2. Autóban hagyott állatok és gyermekek

Soha ne hagyjunk gyermeket vagy állatot egyedül az autóban – még annyi időre se, ameddig „beszaladunk” a benzinkútra egy vízért. A gyermekek testhőmérséklete háromszor-ötször gyorsabban emelkedik, mint egy felnőtté. Az autó pedig – főleg, ha sötét fényezésű – sokkal gyorsabban felmelegszik, mint gondolnánk. Még akkor is percek alatt a gyermekekre és állatokra nézve kritikus hőmérséklet alakulhat ki az autó belsejében, ha kint nem tűnik túl szélsőségesnek az idő.