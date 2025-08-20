1 órája
Csak így kaphatják vissza az elvett jogosítványt a szabálytalan sofőrök
Mutatjuk mennyibe kerül és milyen programokból épül fel az utánképzés. Egy biztos: a jogosítvány visszaszerzése fájni fog!
"A baleset okozójának a rendőrség bevonta a jogosítványát." Mindenki hallotta már ezt a kifejezést, sőt, meglehet dühöngött is rajta kicsit, hogy miért csak ennyi vagy annyi ideig nem vezethet az illető. Az átlagos sofőr körülbelül eddig ismeri a történetet, nem is tudja, hogy a jogosítvány visszaszerzése előtt szakemberek felmérik a vétkes sofőr képességeit és döntenek, hogy az utánképzés hét programja közül melyiket vagy melyikeket kell teljesítenie, mielőtt újra volán mögé ülhet.
Miért vehetik el a jogosítványt?
A KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Győr-Moson-Sopron vármegyei kirendeltségének szervezésében tavaly közel 250 fő vett részt feltáráson. Sikeresen azonban körülbelül 280-an teljesítettek utánképzést ugyanitt, mivel a program elvégzésére országosan bárhová lehetőség van jelentkezni - és vannak, akik utazni is hajlandók annak érdekében, hogy minél hamarabb visszaszerezzék a vezetői engedélyüket.
Utánképzésre négy esetben jelentkezhetnek a sofőrök
- Közlekedési szabálysértés miatt legalább 6 hónapra bevonták a jogosítványukat
- Közlekedési bűncselekmény miatt bevonták a jogosítványukat
- A közúti közlekedés előéleti pontok száma elérte a 18-at, emiatt bevonták a jogosítványukat
- Önkéntes alapon, a közúti közlekedési pontjaik csökkentése érdekében
Németh László, a Vizsgaközpont Győr-Moson-Sopron vármegyei osztályvezetője elmondta: az első három esetben az utánképzés feltárással kezdődik, amely során szakemberek mérik fel a sofőr KRESZ tudását, járművezetési technikáját és kultúráját, valamint pszichológiai állapotát. Ezeket együttesen mérlegelve egy kijelölt feltáró team dönt arról, hogy az érintettnek a 7 program típus közül melyiket vagy melyikeket kell teljesítenie. Az utánképzési programokra történő besorolásánál minden esetben a legfontosabb szempont az, hogy mely program elvégzése segítené a legjobban a jelentkező visszailleszkedését a közúti forgalomba.
A 7 utánképzési program
1. A közlekedési képzettség hiányosságainak megszüntetésére irányuló elméleti foglalkozás
Időtartama: 2x3 óra (két foglalkozásból áll és elméleti vizsgával zárul)
2. A közlekedési képzettség, kultúra és magatartás hiányosságainak, illetve hibáinak megszüntetését célzó járművezetési gyakorlati foglalkozás
Időtartama: 7 óra (négy foglalkozásból áll és gyakorlati vizsgával zárul)
A program azoknak szól, akiknek a vezetési készségek fejlesztésére van szükség, például eltiltás miatt évekig nem vezettek; mert nem volt szükségük a vezetésre; vagy az első jogosítvány megszerzése után rövid időn belül bevonták azt
3. A közlekedési szabályok megtartását célzó foglalkozás
Időtartama: 12 óra (két foglalkozásból áll)
A programon a szabályok betartására való hajlandóság, a személyes közlekedési kultúra fejlesztése történik – az önkéntesen jelentkezők is ebbe a programba kerülnek.
4. Magatartásformálás
Időtartama: 25 óra (öt foglalkozásból áll)
5. Az „enyhén ittas vezetők” foglalkozása
Időtartama: 7 óra (egyszerre megtartva)
Fontos, hogy ez a program a jogszabály meghatározása alapján önállóan nem alkalmazható, csak más programmal kiegészítve
6. A „közepesen ittas vezetők” foglalkozása
Időtartama: 15 óra (három foglalkozásból áll)
7. A „súlyosan ittas vagy visszatérően ittas vezetők” foglalkozása
Időtartama: 25 óra (öt foglalkozásból áll)
Az 5. program kötelezően kiegészítendő az 1., 2., 3. programok közül az egyikkel, míg a 4., 6., 7., program kiegészíthető az 1. vagy 2. programmal.
Győr-Moson-Sopron leggyakoribb kihágásai
Az elmúlt egy évben a következőképpen alakultak az utánképzési számok Győr-Moson-Sopron vármegyében:
- Ittas járművezetés miatt több mint 175-en vettek részt foglalkozáson
- Bódult állapotban történő járművezetés miatt közel 70-en
- Pontrendszer alapján több mint 50 kötelezett vett részt foglalkozáson
- Baleset okozása miatt közel 20-an vettek részt foglalkozáson
Ezen belül vannak átfedések, hiszen vannak olyan járművezetők, akik egyszerre több szabálysértést is elkövetnek vagy hosszabb idő alatt, több különálló eseményt halmoznak fel.
Nehéz kezdés, pozitív befejezés
Természetesen vannak visszaesők, de pozitív történetekkel is találkoznak a szakemberek. Volt, akinek ittas vezetés miatt három alkalommal vették el jogosítványát, ami után már úgy jelentkezett a programra, hogy sikerült megszabadulnia a függőségétől. Olyan is volt, aki a vezetési gyakorlat során ismerte fel, hogy azért hágja át a szabályokat és kerül veszélyes helyzetekbe, mert folyton siet.
Az utánképzésen való részvételhez nem kell megvárni az eltiltási idő leteltét, hanem már az eltiltás ideje alatt is lehet teljesíteni a kötelező programokat – emelte ki Németh László.
Viszont a jelentkezéshez szükséges az összes eljáró hatóság végleges döntése és - az önkéntes utánképzés kivételével -, az összes utánképzés elvégzésére kötelező határozat. Ez azért fontos, hogy lehetőség szerint el tudják végezni az utánképzést az eltiltási határidő leteltéig.
Így lehet csökkenteni az előéleti pontokat
Németh László az önkéntes jelentkezéssel kapcsolatban elmondta:
- ha a jelentkezőnek 13 vagy kevesebb előéleti pontja van, akkor az utánképzést követően 9 ponttal lesz kevesebb pontja;
- amennyiben 13 és 17 előéleti pont között jelentkezik a sofőr, akkor csak 6 pont csökkentésére van lehetősége.
Fontos korlát, hogy az önkéntes utánképzés elvégzéséről szóló igazolás kiállításától egy éven belül nem lehet újra jelentkezni erre a programra.
–Azt szoktuk javasolni, ha valaki eléri a 9 pontot, jelentkezzen utánképzésre, hiszen ezzel nullára tudja redukálni az előéleti pontjait. Ez azért is fontos, mivel a pontok a megszerzésük utáni három évvel évülnek el, tehát elég hosszú ideig a sofőrrel maradnak.
Mennyibe kerül az újravizsgázás?
Sokakban felmerülhet, hogy az utánképzésnek van e költsége? Igen, ráadásul nem is csekély. Alábbi táblázatban mutatjuk, hogy cikkünk írásakor mennyibe kerültek az egyes programok és vizsgák. Az aktuális árak és az utánképzéssel kapcsolatos részletesebb információk Vizsgaközpont honlapján érhetők el: https://vizsgakozpont.hu/kozut/az-utankepzesi-programok-leirasa
|Feltárás
|45.800 Ft
|1.program
|62.100 Ft
|2. program
|131.900 Ft
|3.program
|143.900 Ft
|4. program
|227.800 Ft
|5. program
|72.200 Ft
|6. program
|143.900 Ft
|7. program
|227.800 Ft
KRESZ vizsga
(ha nem sikerül elsőre)
|11.400 Ft
Forgalmi Vizsga
(ha nem sikerül elsőre)
|26.200 Ft