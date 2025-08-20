Csak így kaphatják vissza az elvett jogosítványt a szabálytalan sofőrök

Időtartama: 2x3 óra (két foglalkozásból áll és elméleti vizsgával zárul)

2. A közlekedési képzettség, kultúra és magatartás hiányosságainak, illetve hibáinak megszüntetését célzó járművezetési gyakorlati foglalkozás

Időtartama: 7 óra (négy foglalkozásból áll és gyakorlati vizsgával zárul)

A program azoknak szól, akiknek a vezetési készségek fejlesztésére van szükség, például eltiltás miatt évekig nem vezettek; mert nem volt szükségük a vezetésre; vagy az első jogosítvány megszerzése után rövid időn belül bevonták azt

3. A közlekedési szabályok megtartását célzó foglalkozás

Időtartama: 12 óra (két foglalkozásból áll)

A programon a szabályok betartására való hajlandóság, a személyes közlekedési kultúra fejlesztése történik – az önkéntesen jelentkezők is ebbe a programba kerülnek.

4. Magatartásformálás

Időtartama: 25 óra (öt foglalkozásból áll)

5. Az „enyhén ittas vezetők” foglalkozása

Időtartama: 7 óra (egyszerre megtartva)

Fontos, hogy ez a program a jogszabály meghatározása alapján önállóan nem alkalmazható, csak más programmal kiegészítve

6. A „közepesen ittas vezetők” foglalkozása

Időtartama: 15 óra (három foglalkozásból áll)

7. A „súlyosan ittas vagy visszatérően ittas vezetők” foglalkozása

Időtartama: 25 óra (öt foglalkozásból áll)

Az 5. program kötelezően kiegészítendő az 1., 2., 3. programok közül az egyikkel, míg a 4., 6., 7., program kiegészíthető az 1. vagy 2. programmal.

Győr-Moson-Sopron leggyakoribb kihágásai

Az elmúlt egy évben a következőképpen alakultak az utánképzési számok Győr-Moson-Sopron vármegyében:

- Ittas járművezetés miatt több mint 175-en vettek részt foglalkozáson

- Bódult állapotban történő járművezetés miatt közel 70-en

- Pontrendszer alapján több mint 50 kötelezett vett részt foglalkozáson

- Baleset okozása miatt közel 20-an vettek részt foglalkozáson

Ezen belül vannak átfedések, hiszen vannak olyan járművezetők, akik egyszerre több szabálysértést is elkövetnek vagy hosszabb idő alatt, több különálló eseményt halmoznak fel.

Nehéz kezdés, pozitív befejezés

Természetesen vannak visszaesők, de pozitív történetekkel is találkoznak a szakemberek. Volt, akinek ittas vezetés miatt három alkalommal vették el jogosítványát, ami után már úgy jelentkezett a programra, hogy sikerült megszabadulnia a függőségétől. Olyan is volt, aki a vezetési gyakorlat során ismerte fel, hogy azért hágja át a szabályokat és kerül veszélyes helyzetekbe, mert folyton siet.

Az utánképzésen való részvételhez nem kell megvárni az eltiltási idő leteltét, hanem már az eltiltás ideje alatt is lehet teljesíteni a kötelező programokat – emelte ki Németh László.

Viszont a jelentkezéshez szükséges az összes eljáró hatóság végleges döntése és - az önkéntes utánképzés kivételével -, az összes utánképzés elvégzésére kötelező határozat. Ez azért fontos, hogy lehetőség szerint el tudják végezni az utánképzést az eltiltási határidő leteltéig.